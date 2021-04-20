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TikTok'taki skandalda flaş gelişme! Türbedeki görüntüler tepki çekmişti

Adana’da Çoban Dede Türbesi içerisinde çekildiği öne sürülen TikTok videosuna büyük tepki yağdı. Skandalla ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Ramazan ayında İslami değerlerle alay eden şüpheli gözaltına alındı...

Güncel / 20 Nisan 2021 Salı 09:30
TikTok'taki skandalda flaş gelişme! Türbedeki görüntüler tepki çekmişti

Edinilen bilgiye göre, sosyal medyada bir kişi Ramazan ayında dini hassasiyetleri alaya alacak şekilde Çoban Dede Türbesi içerisinde TikTok videosu çekti.

Tepki çeken görüntülerin ardından H.Ş. adlı kişi, gözaltına alındı.

H.Ş.'nin sorgusu tamamlandıktan sonra Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 216'ncı maddesi gereği

'Dini değerleri alenen aşağılamak' suçundan adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

ARKADAŞININ EVİNDE YAKALANDI

ADANA'daki Çoban Dede Türbesi'nde çekip, sosyal medyada paylaştığı video ile tepki toplayan Hazar Ş., Mardin'in Midyat ilçesinde, bir arkadaşının evinde gözaltına alındı. Hazar Ş.'nin Midyat'a, yeni çekimler için gittiği belirtildi.

Adana'nın Çukurova ilçesindeki Çoban Dede Türbesi'nde ilahi eşliğinde uygunsuz hareketler yaparak video çeken Hazar Ş., görüntüleri TİK-TOK adlı video paylaşım sitesinde yayınlayınca tepki çekti.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, İslami değerlere hakaret ettiği öne sürülen Hazar Ş. ile ilgili soruşturma başlattı. Hazar Ş'nin, Mardin'in Midyat ilçesinde olduğu tespit edildi.

Mardin İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Hazar Ş'nin, Midyat'ta bulunan arkadaşının evine operasyon yaptı. Gözaltına alınan Hazar Ş.'nin bugün Midyat savcılığında ifade vereceği öğrenildi.

Bu arada Hazar Ş'nin Midyat'a TİK-TOK için yeni çekimler yapmak için gittiği öğrenildi.

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