Tesla faciasında yeni gelişme! Elon Musk'ın başı fena ağrıyacak!

Elon Musk’ın sahibi olduğu Tesla’nın sürücüsüz aracı ABD’nin Teksas eyaletinde kaza yaptı. Houston kentinde gerçekleşen kazada araç ağaca çarpıp yanarken kazada iki kişinin hayatını kaybettiği bildirilmişti!



Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA) tarafından yapılan açıklamada, Houston’ın kuzeyindeki Spring yerleşkesinde meydana gelen kaza sırasında elektrikli Tesla’nın şoför koltuğunda kimsenin bulunmadığı kaydedildi.



Olayın "özel çarpışma soruşturması" ekibi tarafından inceleneceği belirtilen açıklamada, söz konusu Tesla'nın "Otopilot sürücü destek sistemi" ile mi yoksa şirketin "Tam Kendi Kendine Sürüş Yeteneği" sistemi ile mi kullanıldığının belirleneceği bildirildi.



2019 Tesla S model elektrikli araç, hareket halindeyken yoldan çıkarak bir ağaca çarpmış ve alev alarak yanmıştı. Kazada, biri öndeki yolcu koltuğunda diğeri de arkada bulunan 2 kişi hayatını kaybetmişti.



ELON MUSK: İNSAN ÜSTÜ BİR GÜVENİLİRLİĞE SAHİP



Kazaların en az üçü yakın zamanda meydana gelirken Tesla CEO'su Elon Musk, Ocak ayında yaptığı açıklamada, tam otomatik sürücüsüz yazılımından büyük karlar beklediğini söylemiş ve “otomobilin bu yıl insan üstü bir güvenilirlikle kendi kendine sürebileceğinden son derece emin” olduğunu belirtmişti.