Terör örgütü PKK'da SİHA paniği! Teslim olan terörist itiraf etti: Yolcu uçaklarından bile saklanıyorlar

Terör örgütü PKK'nın eli kanlı elebaşlarını barındıran üssünden son dakika haberi: Terör örgütü PKK'nın silahlı insansız hava aracı (SİHA) korkusu, bir örgüt üyesinin itiraflarına yansıdı. İçişleri Bakanlığı'nın ikna projesi kapsamında PKK'nın elinden kurtularak ailesine kavuşan Z.K. (23) kod adlı kadının ifadesine ulaşıldı.



TACİZ VE İŞKENCE GÖRDÜM

Z.K. daha 17'sindeyken, ailesi tarafından akrabası ile evlendirilmek istenmiş, onu kandıran arkadaşı tarafından sözde özgürlük yaşayacağı PKK'ya teslim edilmişti. 6 yıl aç susuz kaldığı ve mağaralarda taciz ve işkence gördüğü PKK'nın elinden kaçtı ve güvenlik güçlerine teslim oldu. Sabah'ta yer alan habere göre, Kuzey Irak'taki Haftanin kampında iki ayda bir banyo yaptıklarında bile kendilerini şanslı hissettiklerini itiraf eden Z.K., PKK'daki SİHA korkusunu şu ifadelerle anlattı:







YOLCU UÇAKLARINDAN BİLE KORKAR OLDULAR

Sözde komutan telsiz dinlerken 'Yine SİHA'lar vurmuş' şeklinde söylenip duruyordu. PKK'nın içinde herkesin korkulu rüyası SİHA'lardı. Tepeden geçen yolcu uçaklarını bile görünce bağırıyorlardı. 'Saklanın keşif olabilir' diyorlardı. Her an ölüm korkusu ile yaşanıyordu. Ben ailemin yanından ayrılarak özgürlüğe kavuşmak isterken örgütün halini, örgütün acımasız zalim yüzünü gördükçe eski günlerimi arar oldum.



Gece nöbetimde herkes uyurken silahımı da bırakıp ölümü dahi göze alarak örgütten kaçtım. Yakında bir köy vardım. Köye gidip sağlık problemim olduğunu, beni hastaneye götürmelerini söyledim. Onlar da beni kırmayarak merkezdeki hastaneye getirdi.



Oradan iletişime geçtiğim annem bana jandarmadan ikna timinde tanıdığı olduğunu, beni örgütten kurtarmak için kendisiyle sürekli irtibatta olan jandarmalar olduğunu söyledi. 'Kaç gel kuzum, kurban olduğum' dedi.



Ailemin beni karşıladıkları anda bana sarılmalarını ve bağırlarına basmalarındaki huzuru kelimelerle anlatamam. Kızgınlıkla vermiş olduğum kararın nelere mal olduğunu iyice anladım. Asıl özgürlük ailenin yanında duyduğun güven ve huzurdur.