Devlet Bahçeli'den flaş açıklamalar

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulunuyor.



Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:



23 NİSAN MESAJI



23 Nisan'da Türkiye Cumhuriyeti'nin temelleri atıldı. Tek Meclis, Ankara'nın Ulus semtinde anıt gibi yükselen Büyük Millet Meclisi'dir. İşgale, ihanete karşı ilk Meclis'in eşsiz iradesi ile mücadele edilmiştir. İlk Meclis, istiklal haysiyetini millet hesabına varlığında toplamıştır. Kardeşliğimize musallat olan gelişmeler karşısında en önemli dayanma gücümüz siz muhterem milletvekillerinin yüksek iradesinde saklıdır.



TBMM'nin açılması aziz milletimizin bağımsızlığına yönelmiş gelişmeler karşısında neler başarılabileceğinin emsalsiz örneğini teşkil etmiştir. TBMM'nin açılması ile başlayan süreci ayrıntıları ile bilmenin, benzer tehditlerin doğru anlaşılmasında mühim bir tesiri olacağını düşünüyorum. En müşkül anda bile Türk Milleti'ne gücü yetmeyenlerin şanslarını bir kez daha denemeye çalışmaları beyhude bir çabadır.



Bu toprakları vatan yapan ecdadımızdan aldığımız görev elbette ağırdır. Cesaret ve ilham ise tarih sayfalarında fazlası ile mevcuttur.



Aziz milletvekillerinin vereceği her kararda, mensubu oldukları Gazi Meclis'in namusu ve şerefine uygun davranacaklarına inancım tamdır. TBMM'de biriken fezlekelerin karara bağlanması terörle mücadeleyi teşvik edici ve kamçılayıcı bir işlev görecektir.



'FEZLEKELER BİR AN ÖNCE KARARA BAĞLANMALI'



Fezlekeler bir an önce karara bağlanmalı. Hiçbir menfur oluşumun, vatan evlatlarına kurşun sıkan hiçbir hain örgüt uzantısının gazi Meclis'te yeri olamaz. TBMM'de eşkiyanın hükmü değil, milletin hükmü geçerlidir. Gazi Meclis'te her fikre cevaz vardır ama bölücülüğü, ihanete icazet yoktur.



YENİ ANAYASA ÇIKIŞI



Yeni anayasa çalışmaları hiç sonlanmamıştır. Maalesef son 60 yıla damga vuran darbe anayasaları millet ve devlet hayatının işleyişini kilitlemiştir. Türkiyemizin yepyeni, sivil nitelikli, geniş katılımlı, toplumun her kesimini içine alacak, tüm düşünceleri kapsayacak bir anayasaya ihtiyaç olduğunu görmek lazımdır. Yalın ve anlaşılır, hükümleri arasındaki çelişkilerden ayıklanmış, kısa, net, milli ve manevi hayatımızın esaslarını kavramış, bize özgü, bizi yansıtan bir anayasa ile cumhuriyetimizin 100. yıl dönümünü kucaklamamız kaçınılmaz bir milli görevdir. Bu göreve MHP ön şartsız hazırdır. Yeni anayasa hedefi aynı zamanda Türk Milleti'nin hedefidir. Siyasi partilerden, STK'lardan, fikir ve düşünce hayatımızı yönlendiren çevrelerden yeni anayasaya karşı çıkan henüz görülmemiştir.