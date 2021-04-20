CHP'li İBB Cuma namazına giden personeli fişlemeye başladı! İşte o belge

Tevfik Göksu; 'CHP'li İBB Yönetimi Cuma namazına giden personelini fişlemeye başlamış. Anlaşılan o özledikleri tek parti dönemini İBB'de yaşatacaklar. Artık bundan sonraki adımları da İBB'de ikna odaları kurmak olacak herhalde' ifadelerini kullandı.



Göksu; paylaşımında İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sağlık Daire Başkanlığı İbadet İzin Talep Formu'nu da paylaştı.







Söz konusu formda; 'İzinli saatlerimin hafta içi mesai saatlerime ilave edilerek mesai kaybına yol açmayacak şekilde Cuma namazı için gerekli iznin verilmesi için gereğini arz ederim' ifadeleri yer alıyor.



Söz konusu formda; TC Kimlik numarası, adres, telefon ve sicil numarası da yer alıyor.