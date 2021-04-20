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Çad cumhurbaşkanı hayatını kaybetti!

Çad Cumhurbaşkanı İdriss Deby cephe hattında yaşanan çatışmada yaralanarak hayatını kaybetti.

Güncel / 20 Nisan 2021 Salı 14:19
Çad cumhurbaşkanı hayatını kaybetti!

Çad Cumhurbaşkanı İdriss Deby cephe hattında yaşanan çatışmada yaralanarak hayatını kaybetti.

İdriss Deby Çad'da, hayatını kaybetmeden bir gün önce cumhurbaşkanlığı seçimini mevcut cumhurbaşkanı iken kazanmıştı.

Çad Ordusu tarafından doğrulanan habere göre yeniden seçilen Cumhurbaşkanı Idriss Déby, ordu komutanı olarak ülkenin kuzeyindeki cephede ayrılıkçılarla çatışırken aldığı yaralar sebebiyle hayatını kaybetti.

Çad ordusu tarafından yapılan açıklamada, “Başkan İdriss Debi Itno hayatını kaybetti. Debi'nin ölümünü duyurmamız büyük bir acı” denildi.

ITNO, 1990'DAN BU YANA ÜLKEYİ YÖNETİYORDU

Çad Cumhurbaşkanı İdris Debi Itno, partisi Ulusal Kurtuluş Hareketi ile iktidara geldiği 1990'dan bu yana ülkeyi yönetiyordu.

Öne çıkan muhalif adaylar Değişim İçin Yeni Cephe Partisi Lideri Yaya Dillo ile Dönüştürücü Partisi Lideri Succes Masra'nın adaylık başvuruları, parti kurmaları için yasal şartlar oluşmadığı ve yaş sınırına takıldıkları gerekçesiyle reddedilmişti.

Ulusal Kalkınma ve Yenileme Birliği Lideri Salih Kebzabo, mevcut Cumhurbaşkanı Idriss Debi Itno'nun, rakiplerine gözdağı vermek için şiddete başvurduğunu ileri sürerken, diğer adaylar Ngarledjy Koji-Yorongar Le Moiban ve Bongoro Bebzoune Theophile de boykot çağrısı yaparak adaylıktan çekildiklerini açıklamıştı.

ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİYLE 2033'E KADAR SEÇİLMESİNİN ÖNÜNÜ AÇMIŞTI

Cumhurbaşkanı Itno, 2018'de Anayasa değişikliğiyle, bu yıl görev süresinin dolmasının ardından, her biri 6'şar yıl olmak üzere 2 dönem daha seçilebilmesinin yolunu açmıştı.

Bazı muhalefet liderleri, seçimleri boykot çağrısı yapmıştı.

Muhalefet, Çad'ı 30 yılı aşkın süredir yöneten Itno'yu ülkede monarşi kurmaya çalışmakla suçlarken, Itno ise insanların kendisine duyduğu güven nedeniyle yeniden aday olduğunu ifade etmişti.

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