Bakan Koca koronavirüs vaka sayısı en çok artan illeri paylaştı

Bakan Koca koronavirüs vaka sayısı en çok artan illeri paylaştı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, '100.000 nüfusa karşılık gelen haftalık vaka sayısı en çok artan illerimiz Düzce, Çanakkale, Zonguldak, Yozgat ve Yalova. Azalan illerimiz ise Kırklareli, Kilis, Samsun, Osmaniye ve Adıyaman. Vaka sayısı artış hızı azaldı. Vaka sayıları da tedbirlerle birlikte azalacak.' açıklamasında bulundu.