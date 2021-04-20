Ankara'da sağlık çalışanları için bulvarlara grafiti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'hayalim' dediği şehir hastaneleri, Türkiye'de tek tek hizmete girerek faaliyet gösteriyor



Son teknoloji ürünü cihazlara ve yeterli altyapı donanımına sahip hastaneleri, korona ile mücadelede büyük işler yaparken, CHP'nin başta olduğu muhalefet kesimden hastanelerin yapımına tepkiler de devam ediyor.



HASTANEYE HAYIR GRAFİTİYE ALKIŞ

CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi ise koronavirüsle mücadelede sağlık çalışanları için Bilkent Şehir Hastanesi bölgesinde grafitiler hazırladı.



Ankara'da Bilkent Şehir Hastanesi'ne ulaşmak için kullanılan geçiş noktalarından olan bulvarlara, sağlık çalışanları için birbirinden renkli grafitiler işlendi.



Hastanelerin yapımına israf diyen muhalif kanadından da yapılan bu projeye büyük takdir geldi.