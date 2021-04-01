Yolcu otobüsü devrildi!

Suşehri ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 39 kişi yaralandı.
Sivas'ın Suşehri ilçesinde K.K. (53) yönetimindeki, Ağrı'dan İstanbul'a giden yolcu otobüsü, D-100 kara yolunun Suşehri ilçesi yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
BÖLGEYE EKİPLER SEVK EDİLDİ
Kazahakkında yetkililere verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
39 KİŞİ YARALANDI
Kazada yaralanan 39 kişi ambulanslarla Suşehri Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralılardan bazıları Suşehri Devlet Hastanesindeki ilk müdahalenin ardından Sivas'taki hastanelere sevk edildi.