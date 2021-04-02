USD (Alış - Satış) : 8,17 - 8,19 EURO (Alış - Satış) : 9,59 - 9,61

Terör yandaşlarına basın kartı mı verilecek?

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca hazırlanan Basın Kartı Yönetmeliği’nin bazı maddeleri için Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu tarafından yürütmeyi durdurma kararı verildi.

Güncel / 02 Nisan 2021 Cuma 13:29
Terör yandaşlarına basın kartı mı verilecek?

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın hazırladığı yönetmelik Çağdaş Gazeteciler Derneği (ÇGD) tarafından yargıya taşınmıştı. Danıştay 10. Daire, yönetmeliğin sadece bir maddesindeki bir ibarenin yürütmesini durdurmuştu. Ancak ÇGD'nin itirazı sonucu, dosya Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu'na taşındı. Kurul, yönetmeliğin diğer maddeleri için de yürütmeyi durdurma kararı verdi. İşte skandal kararın detayları.
ÇGD neden dava açtı?
ÇGD'nin 10. Danıştay Dairesine açtığı iptal ve yürütmeyi durdurma davasında dikkat çeken maddeler var. Basın Kartı Yönetmeliğinde basın kartı verilecek kişilerde “Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar ile devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk suçlarından hüküm giymemiş olma şartının” iptalini istemişti.

ÇGD, 10. Danıştay Dairesine yaptığı iptal ve yürütmeyi durdurma talebinde, “halk arasında panik ve korku yaratma”, “suç işlemeye tahrik”, “suçu ve suçluyu övme”, “halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” ve “halkı kanunlara uymamaya tahrik” maddeleri çerçevesinde hüküm giymeme koşulunun da iptalini talep ederek, basın kartı verirken bu koşulun aranmamasını talep etmişti.

Yine, söz konusu dernek kasten işlenen bir suçtan dolayı 5 yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da şantaj, hırsızlık, sahtecilik, dolandırıcılık, güveni kötüye kullanma, yalan tanıklık, yalan yere yemin, iftira, suç uydurma, müstehcenlik, fuhuş, hileli iflas, zimmet, irtikâp, rüşvet, kaçakçılık, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma suçları ve cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan hüküm giymemiş olma; Terörle Mücadele Kanununun 3. maddesinde sayılan terör suçları ile 4. maddesinde sayılan terör amacı ile işlenen suçlardan hüküm giymemiş olma gibi koşuların basın kartının iptal sebeplerini düzenleyen maddeden çıkarılmasını istemişti.

İdari Dava Dairleri Kurulu (İİDK) ne karar verdi?

Dosya önüne geldiğinde, İİDK hukuki belirlilik ilkesine aykırılık gerekçesiyle basın kartı iptal nedenleri arasında yer alan “basın meslek onurunu zedeleyecek işler yapmak” ve “milli güvenlik ve kamu düzenine aykırı davranışlarda bulunmak” hallerine ilişkin yürütmeyi durdurma kararı verdi.

Bununla birlikte, İDDK tarafından yürütmeyi durdurma kararı verilen maddelerin birçoğunun Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı kurulmadan önce geçerli olan ve mülga Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü zamanında uygulanan Basın Kartı Yönetmeliklerinde de (2001 ve 2015 yıllarındaki yönetmeliklerde) var olduğuna dikkat çekiliyor.

DEAŞ propagandası yapana basın kartı verilir mi?

İletişim Başkanı Fahrettin Altun da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda basın kartı yönetmeliğinin bazı maddelerine ilişkin verilen yürütmeyi durdurma kararını ele aldı.
Altun; “Bir an düşünün. Herhangi bir Batı ülkesinde mütemadiyen DEAŞ propagandası yapan bir kişiye “basın kartı” verilir mi? “Ama ben gazeteciyim” diye yırtınsa sonuç alabilir mi? HAYIR! Ama bize gelince, devletin PKK veya FETÖ propagandası yapanları “gazeteci” olarak tanıması isteniyor! Buna itiraz ediyoruz. Bu kirli zihniyeti reddediyoruz. Terör örgütlerinin, onların hami ve işbirlikçilerinin oluşturmaya çalıştığı şiddet ortamına teslim olmuyoruz. Demokrasinin de, ifade ve basın özgürlüğünün de birinci düşmanı terör örgütleridir. Haklı mücadelemiz sürecek...”

loading...

YAZARLARTAMAMI
Eda Doğan

22-28 Mart Haftalık Burç Yorumları

Eda Doğan
Mehmet Orhan

ABD YUNANİSTAN’I NİYE ÖPÜYOR?

Mehmet Orhan
Kürşad Berkkan

PAPA’NIN IRAK’TA SABİ CEMAATİNE VERDİĞİ GİZEMLİ KİTAP : SİDRA

Kürşad Berkkan
Kemalettin İsaoğlu

CEMAL KAŞIKÇI SUİKASTI

Kemalettin İsaoğlu
TÜRKER AKINCI

84 Ve 94 Ruhları...

TÜRKER AKINCI
Ümit ÖZDEMİR

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ VE AZİZ VALENTİNE'NİN BİLİNMEYEN HİKAYESİ

Ümit ÖZDEMİR
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Av. Arb. Selçuk ENER

İŞÇİNİN İKİNCİ BİR İŞTE ÇALIŞMASI, İŞVERENE HAKLI FESİH İMKANI TANIR MI?

Av. Arb. Selçuk ENER
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement