Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK'nın komuta kademesi Gökçeada'da! Rüzgar Alayı'nı denetledi

Milli Savunma Bakanı Akar ve TSK'nın komuta kademesi 'Rüzgar Alayı' olarak bilinen Gökçeada'daki komando birliğinde inceleme ve denetlemelerde bulundu.



Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile Gökçeada'ya geldi.

