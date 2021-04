Fransız senatörden Macron yönetimine tepki: Müslümanlardan ne istiyorsunuz?

Fransız Senatör Esther Benbassa, Senato'da görüşülen 'ayrılıkçı' yasa tasarısına ilişkin açıklamalarda bulundu. Tasarıyı destekleyenlere tepki gösteren Benbassa, Müslümanların normal şekilde yaşamalarına izin verilmediğini ve her şeyin eleştiri ve dışlama konusu olduğunu söyledi.



'Müslümanlardan ne istediğinizi bilmek istiyorum'



Benbassa, 'Müslümanlardan ne istiyorsunuz? Bunu bilmek istiyorum. Başörtüsü sorun olmadığı zaman tesettür mayo sorun oluyor. Başörtüsü sorun olmadığı zaman helal sorun oluyor. Helal sorun olmadığı zaman başka bir şey sorun oluyor' ifadesini kullandı.



'Sizin için her şey dışlama konusu'



Müslümanların normal şekilde yaşamalarına izin vermiyorsunuz. Sizin için her şey eleştiri ve dışlama konusu. Ne zamana kadar bu şekilde davranmaya devam edeceksiniz?' diyen Benbassa, Müslümanlardan ayrı yaşamak istemediklerini vurguladı.



Meclis'te ikinci kez oylanacak



Ulusal Meclis'te 16 Şubat'ta kabul edilen tasarı, Senato'da görüşülmeye devam ediliyor. Tasarı, Senato'da yapılacak oylama sonrası Meclis'te ikinci kez oylanacak. Tasarı, Müslümanları ötekileştirdiği gerekçesiyle eleştirilere neden oluyor.



'Başörtüsünü yasaklayan madde eklenmişti'



Senato'da yasa tasarısına, okul gezilerinde öğrencilere refakat eden annelerin ve 18 yaşından küçük kızların kamuya açık alanlarda başörtüsü takmalarını ve havuzlarda tesettür mayonun giyilmesini yasaklayan maddelerin eklenmesi kararlaştırılmıştı.