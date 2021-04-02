USD (Alış - Satış) : 8,04 - 8,05 EURO (Alış - Satış) : 9,46 - 9,48

Elon Musk Dogecoin'in fiyatını yükseltti!

Tesla ve SpaceX CEO'su milyarder girişimci Elon Musk, Twitter'dan yaptığı paylaşımda Dogecoin isimli kripto para birimini Ay'a çıkaracağını söyledi. Musk'ın bu tweetinden sonra Dogecoin'in fiyatı yükselişe geçti.

Dünya / 02 Nisan 2021 Cuma 15:20
Elon Musk Dogecoin'in fiyatını yükseltti!

Milyarder girişimci Elon Musk, Twitter üzerinden Dogecoin konulu paylaşımlar yapmaya devam ediyor. Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Musk, 'SpaceX, Dogecoin'i kelimenin tam anlamıyla Ay'a götürecek' ifadesini kullandı.

Paylaşımın ardından Dogecoin'in fiyatında artış gözlemlendi. Böylelikle Dogecoin, 0.054 dolar seviyesinden yüzde 17'lik bir yükselişle 0.069 dolara ulaştı.

Birçok Twitter kullanıcısı, daha önce de birçok kez NFT, Bitcoin ve Dogecoin temalı paylaşımlar yapan Musk'ın '1 Nisan şakası' yaptığı yönünde yorumlarda bulundu.

Bazı kullanıcılar da Musk'ın yaptığı paylaşıma esprili yanıtlar verdi. Yorumlarda Dogecoin'in sembolü olan Shiba Inu cinsi köpeğin Ay'da bulunduğu görseller paylaşıldı.

loading...

YAZARLARTAMAMI
Eda Doğan

22-28 Mart Haftalık Burç Yorumları

Eda Doğan
Mehmet Orhan

ABD YUNANİSTAN’I NİYE ÖPÜYOR?

Mehmet Orhan
Kürşad Berkkan

PAPA’NIN IRAK’TA SABİ CEMAATİNE VERDİĞİ GİZEMLİ KİTAP : SİDRA

Kürşad Berkkan
Kemalettin İsaoğlu

CEMAL KAŞIKÇI SUİKASTI

Kemalettin İsaoğlu
TÜRKER AKINCI

84 Ve 94 Ruhları...

TÜRKER AKINCI
Ümit ÖZDEMİR

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ VE AZİZ VALENTİNE'NİN BİLİNMEYEN HİKAYESİ

Ümit ÖZDEMİR
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Av. Arb. Selçuk ENER

İŞÇİNİN İKİNCİ BİR İŞTE ÇALIŞMASI, İŞVERENE HAKLI FESİH İMKANI TANIR MI?

Av. Arb. Selçuk ENER
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement