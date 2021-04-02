Elon Musk Dogecoin'in fiyatını yükseltti!

Milyarder girişimci Elon Musk, Twitter üzerinden Dogecoin konulu paylaşımlar yapmaya devam ediyor. Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Musk, 'SpaceX, Dogecoin'i kelimenin tam anlamıyla Ay'a götürecek' ifadesini kullandı.



Paylaşımın ardından Dogecoin'in fiyatında artış gözlemlendi. Böylelikle Dogecoin, 0.054 dolar seviyesinden yüzde 17'lik bir yükselişle 0.069 dolara ulaştı.



Birçok Twitter kullanıcısı, daha önce de birçok kez NFT, Bitcoin ve Dogecoin temalı paylaşımlar yapan Musk'ın '1 Nisan şakası' yaptığı yönünde yorumlarda bulundu.



Bazı kullanıcılar da Musk'ın yaptığı paylaşıma esprili yanıtlar verdi. Yorumlarda Dogecoin'in sembolü olan Shiba Inu cinsi köpeğin Ay'da bulunduğu görseller paylaşıldı.