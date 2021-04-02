USD (Alış - Satış) : 8,17 - 8,19 EURO (Alış - Satış) : 9,59 - 9,61

DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus'tan Türkiye'ye teşekkür

Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Ghebreyesus, Türkiye'nin 2021'in Uluslararası Sağlık Çalışanları Yılı olmasının "güçlü bir kahramanı" olduğunu belirtti.

Güncel / 02 Nisan 2021 Cuma 09:15
DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus'tan Türkiye'ye teşekkür

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da davet edildiği örgütün Cenevre'deki merkezinde düzenlenen haftalık olağan basın toplantısının ikincisinde konuşan Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhonam Ghebreyesus, Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı (COVAX) kapsamında 78 ülkeye 35 milyon doz koronavürüs aşısı gönderildiğini aktardı.

"20 YOKSUL ÜLKEYE ACİLEN 10 MİLYON AŞI GEREKLİ"

Ghebreyesus, "Ancak aşı eşitliği ve bulunabilirliği konusunda halen ciddi bir zorluk var." uyarısında bulundu.

27 Aralık'ta, elinde DSÖ'nün acil kullanıma onay verdiği aşıları bulunduran ülkelere seslenerek, dünyanın 20 yoksul ülkesine ivedilikle 10 milyon doz koronavirüs aşısı bağışlanması çağrısında bulunduğunu anımsatan Ghebreyesus, bu konuda henüz hiçbir ülkeden taahhüt almadıklarını vurguladı.

"UMUDUMU YİTİRMEDİM"

Ghebreyesus, halen umudunu yitirmediğini belirterek, "bazı liderlerin adım atacağını umduğunu" kaydetti.

DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus tan Türkiye ye teşekkür #3

"TÜRKİYE, GÜÇLÜ BİR KAHRAMAN"

Konuşmasında Türkiye'ye de övgüde bulunan Ghebreyesus, Türkiye'nin, 2021'in Uluslararası Sağlık Çalışanları Yılı olmasının "güçlü bir kahramanı" olduğunu vurguladı.

BAKAN KOCA'YA TEŞEKKÜR

Ghebreyesus, Sağlık Bakanı Koca'ya basın toplantısına katılımından dolayı teşekkür etti.

Türkiye'nin yaptığı teklif üzerine DSÖ, 2021'i "Sağlık Çalışanları Yılı" ilan etmişti.

loading...

YAZARLARTAMAMI
Eda Doğan

22-28 Mart Haftalık Burç Yorumları

Eda Doğan
Mehmet Orhan

ABD YUNANİSTAN’I NİYE ÖPÜYOR?

Mehmet Orhan
Kürşad Berkkan

PAPA’NIN IRAK’TA SABİ CEMAATİNE VERDİĞİ GİZEMLİ KİTAP : SİDRA

Kürşad Berkkan
Kemalettin İsaoğlu

CEMAL KAŞIKÇI SUİKASTI

Kemalettin İsaoğlu
TÜRKER AKINCI

84 Ve 94 Ruhları...

TÜRKER AKINCI
Ümit ÖZDEMİR

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ VE AZİZ VALENTİNE'NİN BİLİNMEYEN HİKAYESİ

Ümit ÖZDEMİR
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Av. Arb. Selçuk ENER

İŞÇİNİN İKİNCİ BİR İŞTE ÇALIŞMASI, İŞVERENE HAKLI FESİH İMKANI TANIR MI?

Av. Arb. Selçuk ENER
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement