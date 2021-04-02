CHP'de yeni skandal! CHP'li Maltepe Belediye Başkanı alkollü araç kullandı kaza yaptı!

Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, Başkan Yardımcısı Canan Döner ile birlikte alkol aldıktan sonra seyir halindeyken bir araca çarparak kaçtı.



Ali Kılıç, alkollü olarak araca çarpıp kaçtıktan sonra Maltepe Belediyesi Özel Kalem Müdürü Umut Polat kaza yerine gelerek olayı kapatmak istedi.



Umut Polat, alkolü bir şekilde araç kullanan Ali Kılıç'ın çarptığı araç sahibinin tüm zararlarını karşılamayı teklif etti.



Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, kazadan sonra Özel Kalem Müdürü Umut Polat'ın getirdiği yine Maltepe Belediyesi'ne alt bir başka araçla alkollü bir şekilde yine aracı kendisi kullanarak olay yerinden kaçtı.



Ali Kılıç'ın çarpma anı, olay yerinden kaçma anı ve Özel Kalem Müdürü Umut Polat'ın olayı kapatma anları kazazede tarafından görüntülendi.



'SUSALIM DİYE PARA VERİYORLAR!'



Kazazede kadın söz konusu videoda, 'Merhaba şu an bu görmüş olduğunuz araç Maltepe Belediye başkanının aracı ve kendisi kullanıyordu bu aracı. Full alkollüydü bize geldi çarptı aracımın şu şekilde. Ve kalemini gönderdi bize ikna etmeye çalışıyor. Medyaya vermeyin diye ısrar ediyor. Kesinlikle böyle bir durum söz konusu değil. Burası Bağdat Caddesi'ne giden bir yol. Hemen kaçtılar zaten. Korkudan sesim titriyor. Bizi ikna etmeye çalışıyorlar 'para verelim, rüşvet verelim' diyorlar. Kesinlikle kabul etmiyoruz. Kanun var, kaçamazsın sen' ifadelerini kullandı.











BELEDİYE İDDİALARI REDDETTİ!



Maltepe Belediyesi'nden ise olayla ilgili yapılan yazılı açıklamada, 'Sosyal medya hesaplarında bir personelimizin karıştığı trafik kazası üzerinden ortaya atılan iddialar tamamen gerçek dışı ve maksatlıdır' denildi.



Açıklamada, 'Basın ve yayın müdürlüğümüzde görevli olan N.E.A adlı personelimizin ihmali sonucu gerçekleşen trafik kazası geçtiğimiz yıl gerçekleşmiş olup yakın zamanla hiçbir bağı bulunmamaktadır. Kurumumuzun yönetim kadrosunun olağan toplantısında görevli olan N.E.A adlı personelimiz, toplantının ardından belediye başkanımızın şoförünün sağlık sorunları nedeniyle izinli olması nedeniyle sürücü olarak eşlik etmiştir. Seyir hali sırasında dikkatsizliğinin neden olduğu kazaya neden olmuş ve toplantı yerine yakın olması nedeniyle özel kalem müdürümüz ve başkan yardımcılarımız tarafından ziyaret edilmiştir. Kazanın tutanak altına alınmama talebi, aracının değer kaybetme riski göz önünde bulundurularak bizzat kaza mağduru tarafından personelimize teklif edilmiştir. Personelimiz tarafından resmi olarak yapılan ödeme dekontu tarafımızda mevcuttur' ifadeleri yer aldı.