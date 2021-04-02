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Atatürk büstlerine saldırıda flaş gelişme!

Tekirdağ'ın Marmara Ereğlisi ilçesinde, depremde hasar görüp, boşaltılan Nizamettin Demirdöven İlkokulu'nun bahçesinde bulunan Atatürk heykeline, boya ile hakaret içerikli yazılar yazan bir kişi polisin nefes kesen operasyonu sonucu yakalandı. Şahıs, 'Atatürk'ün Hatırasına Alenen Hakaret' eylemleri ve 'Silahlı Terör Örgütü Üyeliği' şüphesi ile tutuklandı.

Güncel / 02 Nisan 2021 Cuma 18:43
Atatürk büstlerine saldırıda flaş gelişme!

Tekirdağ'ın Marmara Ereğlisi ilçesinde 3 okulda bulunan bir Atatürk heykeli ile 2 büste boyayla hakaret içerikli yazılar yazan şüphelinin yakalanması için polis tarafından oluşturulan özel ekip, 2000 saat süren güvenlik kamera görüntülerini inceleyerek şüpheliye ulaştı.

Marmara Ereğli'sinde yaşayan ve iki üniversite bitiren G.D olaydan kısa bir süre sonra evinde gözaltına alındı. G.D'nin evinde yapılan aramada ise çok sayıda örgütsel döküman ele geçirildi.

DEAŞ BAĞLANTISI ARAŞTIRILIYOR

Emniyetteki sorgusunda suçunu itiraf eden G.D'nin sosyal medya hesapları ve telefon görüşmeleri de incelemeye alındı. Yakalandığında İstanbul'a gitme hazırlıkları yaptığı tespit edilen G.D.'nin eylemlerini İstanbul'da da sürdüreceği ortaya çıkarken Polis G.D'nin geçmişe dönük telefon görüşmelerini de incelemeye aldı.

BAKAN SOYLU TEBRİK ETMİŞTİ

Öte yandan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden 'Türk polisine koskoca bir alkış' diyerek emniyet güçlerini tebrik etmişti

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