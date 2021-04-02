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Açıklama geldi! 14 günlük sokağa çıkma yasağı geliyor

Koronavirüs salgınında vaka sayısı her geçen gün artmaya devam ediyor. Türkiye genelinde günlük vaka sayısı 40 bini aşarken, Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Levent Akın'dan da kritik açıklama geldi. Prof. Akın, "Böyle giderse tam kapanmaya gidilebilir" dedi.

Güncel / 02 Nisan 2021 Cuma 12:51
Açıklama geldi! 14 günlük sokağa çıkma yasağı geliyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin son koronavirüs tablosunu açıkladı. 24 saatlik verilere göre; 1424'ü semptomatik olmak üzere 40 bin 806 yeni vaka tespit edildi. Koronavirüs nedeniyle 176 kişi daha hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 2 bin 135 olarak kayıtlara geçerken, ülke genelinde alarm zilleri çalmaya başladı.

Türkiye'de günlük koronavirüs sayısının 40 bini geçmesinin ardından, yoğun bakımlarda sorun başladığı uyarısı yapıldı. Son açıklanan verilere göre, Türkiye genelinde yoğun bakım doluluk oranı yüzde 63.2, yatak doluluk oranı ise yüzde 54.2 oldu.

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Zafer Kurugöl, yüzde 63.2 oranının sadece korona hastalarını değil diğer tüm hastaları kapsayan bir oran olduğunu belirterek, “Bu rakam yoğun bakımlarda sorun başladı demek. Tehlike çanları çalıyor. Özellikle İstanbul'da sorun diğer illerden daha büyük. İzmir ve Ankara'da da dikkat çekici bir artış görüyoruz” dedi.

Böyle giderse tam kapanma gelecek

Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Levent Akın da yoğun bakımlardaki artışın iyiye işaret olmadığını anlattı. “Bugünkü vakalar, nisanın 10-15'inde hastanelere yansıyacak” diyen Prof. Dr. Akın, yoğun bakımlar hastalara cevap veremez hale gelirse tam kapanmaya gidilebileceğini, bu nedenle herkesin kurallara uyması gerektiğini söyledi.

İstanbul'da doluluk yüzde 65'e çıktı

İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu da salgında şu anda üçüncü pikin yaşandığını belirterek, geçen kasım ayındaki gibi büyük bir dalganın olmaması için özellikle 15-20 günlük süreçte herkesin çok hassas olmasını beklediklerini söyledi. İstanbul'un yoğun bakım doluluk oranlarında yüzde 64-65, normal yataklarda ise yüzde 62 bantlarında olunduğuna dikkat çeken Memişoğlu, bunun artmasının tehlikeli hale gelebileceğini vurguladı.

Ramazan endişesi artıyor

“Eski zirveyi bile çoktan geçtik” diyen Siirt Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Vefik Arıca ise “Ramazan'da restoranlar kapalı olacak. Amaç hareketliliğin azaltılması. Ancak şunu da söyleyeyim, toplu taşımada bazı illerde, bazı saatlerde sosyal mesafe sıfıra inebiliyor. O nedenle HES kodu ile giriş, yüzde 50 kapasite koşulu ile restoranlarda toplu taşımanın 10'da biri kadar bile risk yok. Ramazan ayı için beni asıl endişelendiren husus ev içi toplaşmalar. İftar ve sahur yemekleri. Vakaların yüzde 85'i ev içi bulaş kaynaklı. Kişisel olarak kendi yasağımızı koymak zorundayız.”

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