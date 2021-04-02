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81 ilin valiliğine yeme içme yerlerine yönelik “dinamik denetim” genelgesi!

İçişleri Bakanlığı 81 il valiliğine yeme içme yerlerine yönelik olarak bugün gerçekleştirilecek 'dinamik denetim' ile ilgili genelge gönderdi. Genelgede, kontrollü normalleşme döneminin sürdürülebilirliği ve bir an evvel tam anlamıyla normalleşmenin sağlanması için 'Dinamik Denetim Süreci' başlatıldığı hatırlatıldı.

Güncel / 02 Nisan 2021 Cuma 09:10
81 ilin valiliğine yeme içme yerlerine yönelik “dinamik denetim” genelgesi!

İçişleri Bakanlığı 81 il valiliğine yeme içme yerlerine yönelik olarak bugün gerçekleştirilecek "dinamik denetim" ile ilgili genelge gönderdi.

Kontrollü normalleşme döneminin sürdürülebilirliği ve bir an evvel tam anlamıyla normalleşmenin sağlanması için"Dinamik Denetim Süreci" başlatıldığı hatırlatılan genelgede, bu kapsamda ülke genelinde yeme içme yerlerine yönelik olarak bugün gerçekleştirilecek denetimlerle ilgili şu hususlar belirtildi:

1. Yeme-içme yerleri (lokanta, restoran, kafeterya, pastane, tatlıcı vb.) ile dernek lokali, kıraathane, çay bahçesi gibi işyerlerine yönelik olarak 02 Nisan 2021 Cuma günü bütün il ve ilçelerde vali ve kaymakamların koordinesinde azami ekip ve denetim personelinin (tüm kamu kurum ve kuruluşlarından görevlendirilen denetim personeli ile belediye/il özel idaresi denetim ekipleri ve oda denetim ekipleriyle birlikte) katılımıyla gün boyu sürecek tematik denetim faaliyeti gerçekleştirilecek.

2. Denetimlerde bu işyerlerinde başta aynı masada aynı anda oturabilecek kişi sayısına riayet edilip edilmediği olmak üzere, bu işyerlerinin açık ve kapalı alanları için ayrı ayrı olacak şekilde Sağlık Bakanlığı Covid-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde yer alan mesafe koşullarına (masalar ve koltuklar arası) % 50 kapasite sınırlanmasına uyulup uyulmadığı, buna göre oturma düzeninin planının hazırlanıp müşterilerin görebileceği şekilde asılıp asılmadığı, bu işyerlerine girişte HES kodu sorgulamasının yapılıp yapılmadığı ve genel olarak bu işyerlerinde salgınla mücadele tedbirlerine uyulup uyulmadığı hususlarına özellikle dikkat edilecek.

3. İşyerlerinin ve vatandaşların kurallara uymaya/sorumlu davranmaya davet eden rehberlik edici bir yaklaşım sergilenecek. Denetimlerde, kurallara aykırılıklarda ısrar, tekerrür, kuralların esaslı ihlali gibi suiistimal edici tutum ve davranışlarla karşılaşılması halinde ise gerekli idari işlem tesisinden imtina edilmeyecek.

4. Denetim çalışmaları sonucunda yürütülen faaliyetlere dair veriler İSDEM'e anlık olarak girilecek ve sonuçlar İSDEM yazılımı üzerinden ilçe, il ve ülke geneli açısından analiz edilecek.

5. Denetim ekiplerinin oluşumunda başta belediyeler ve il özel idareleri olmak üzere tüm kamu kurum ve kuruluşlarının imkan ve kabiliyetlerinden azami seviyede istifade edilecek. Meslek odalarının denetim sürecine aktif katılımı teşvik edilecek.

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