Türk sporunun acı günü: Esat Delihasan koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

Türkiye Karate Federasyonu Başkanlığı görevini 2008 yılından beri yürüten Esat Delihasan, 11 Nisan tarihinde koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıklamıştı. 52 yaşındaki Delihasan, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.



Federasyon acı haberi duyurdu



Karate Federasyonu'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:



'Ömrünü Türk karatesine adamış başkanımız Esat Delihasan'ı kaybettik. Delihasan ailesine ve camiamıza başsağlığı diliyoruz. Mekanı cennet olsun.'