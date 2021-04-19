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Teyit.org CHP ve LGBT'nin tetikçiliğine soyundu! Çarpıtma bulgularla haberlere operasyon yaptılar

Facebook'un sözde "yanlış bilgilerin yayılmasını engellemek" için iş birliği yaptığı teyit.org, yine siyasi ve yanlı bir tutum sergileyerek medyamızı hedef aldı. Teyit.org, Takvim'in "LGBT üyeleri CHP Genel Merkezi’ne gittiler ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu fahri LGBT üyesi ilan ettiler." haberini tüm görsel ve söylemler ortada olmasına rağmen "asılsız" ilan ederek engellemeye kalkıştı. İşte teyit.org'un haberimizi engellemek için öne sürdüğü iddialar ve haberin aslı.

Güncel / 19 Nisan 2021 Pazartesi 13:52
Teyit.org CHP ve LGBT'nin tetikçiliğine soyundu! Çarpıtma bulgularla haberlere operasyon yaptılar

Geçtiğimiz günlerde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bir tv kanalında kendisine sorulan bir soruyu yanıtlamıştı ve LGBT'nin aile yapısını bozmadığını ifade etmişti. Bunun üzerine bir grup LGBT üyesi CHP önüne geldi ve bir basın açıklaması yaptı.

LGBT üyelerinin ellerindeki metinle "Başta CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu olmak üzere bize destek olan herkese teşekkür ediyoruz." ifadeleri yer aldı.




FAHRİ ÜYE İLAN ETTİLER

Grup, aynı zamanda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu "LGBT fahri üyesi" ilan etti.



TAKVİM YORUMSUZCA AKTARDI

Takvim.com.tr ise tüm bu yaşananları olduğu gibi aktararak haberleştirdi. Haberde, CHP Genel Merkezi önünde açıklama yapan kişilerin ifadeleri dışında herhangi bir ek ifadeye yer verilmedi ve yaşananlar görüntüleri ile birlikte oldukça açık bir şekilde servis edildi.

Söz konusu haber, "CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu fahri LGBT üyesi ilan edildi" başlığıyla verilerek tamamen CHP önünde açıklama yapan kişilerin sözleri baz alındı.




(Teyit.org'un sözde bulguları)

TEYİT.ORG GÖZ GÖRE GÖRE OPERASYON ÇEKTİ

Haberdeki tüm ifadeler son derece net ve yorumsuzken Facebook'un iş birliği yaptığı teyit.org haberi "asılsız" olarak nitelendirdi.

MADDE MADDE İDDİALAR VE GERÇEKLER:

Teyit.org'dan yapılan uyarı açıklamasında "LGBTİ, lezbiyen, gey, biseksüel, trans ve interseks kelimelerinin baş harflerinin kısaltılmışı. Dolayısıyla burada bir kurumdan değil, bir kısaltmadan söz ediyoruz." denildi. Fakat takvim.com.tr'nin haberinde bu ifadelerle çelişen veya uyarı gerektiren herhangi bir ifade söz konusu değil.

Teyit.org'un bir başka yanıltıcı uyarısı ise "LGBTİ+ bir kimliği temsil ettiği için de "LGBT üyeliği" diye bir tanımlama olması mümkün değil." oldu. Fakat Takvim.com.tr'nin haberinde konuya ilişkin bir beyan bulunmadığı gibi, tamamen CHP Genel Merkezi önünde yaşanan gelişmeler aktarıldı. CHP liderini "fahri üye" ilan eden Takvim.com.tr değil, parti binası önünde açıklama yapanlardı.

Bir başka uyarı maddesi ise "LGBT bir örgüt ya da siyasi parti değil. Dolayısıyla "LGBT Ankara sözcüsü" diye bir temsiliyet de yok. Haberlerde bahsedilen Eray Göksu Eroğlu da LGBT Ankara temsilcisi değil. Zaten Eroğlu açıklamasında böyle bir şey öne sürmüyor." oldu. Teyit.org'un bu uyarı maddesi de ne yazık ki yanıltıcı. Çünkü Takvim.com.tr'nin haberinde ne "Ankara temsilciliği" ne de "Eray Göksü Eroğlu" diye bir isim geçti.

İŞİNE GELDİĞİ GİBİ DEĞERLENDİRME!

Facebook'un iş birliği yaptığı teyit.org, muhalif medyanın birçok asılsız haberine göz yummasıyla eleştirilerin hedefindeydi. Tarafsız tutumdan bihaber olan teyit.org, yaptığı değerlendirmelerde son derece siyasi davranmasıyla biliniyor.

BihaberKemal Kılıçdaroğlu

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