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İçişleri Bakanlığı'nın belediyelere yönelik gri pasaport soruşturması büyüyor

Belediyeler aracılığıyla kamu görevlisi olmayan kişilere hizmet damgalı pasaport sağlanarak yurt dışına çıkış yapmalarına yönelik, 12 Mart tarihinde Bakanlığımızca başlatılan soruşturma genişletiliyor.

Güncel / 19 Nisan 2021 Pazartesi 13:00
İçişleri Bakanlığı'nın belediyelere yönelik gri pasaport soruşturması büyüyor

Belediyeler aracılığıyla kamu görevlisi olmayan kişilere hizmet damgalı pasaport sağlanarak yurt dışına çıkış yapmalarına yönelik, 12 Mart tarihinde Bakanlığımızca başlatılan soruşturma genişletiliyor. İçişleri Bakanlığı konuyla ilgili bir açıklama yayınladı. İşte detaylar
Belediyelerce kamu görevlisi dışındakilere hizmet pasaportu sağlanmasına yönelik soruşturma, CHP, İyi Parti, HDP belediyelerine uzandı.

Belediyeler aracılığıyla kamu görevlisi olmayan kişilere hizmet damgalı pasaport sağlanarak yurt dışına çıkış yapmalarına yönelik, 12 Mart tarihinde Bakanlığımızca başlatılan soruşturma genişletiliyor.

Belediyelerce kamu görevlisi dışındakilere hizmet pasaportu sağlanmasına yönelik soruşturma, CHP, İyi Parti, HDP belediyelerine uzandı. Dans gösterisi, kültür turu, gençlik programları adı altında sivil toplum kuruluşları ile işbirliği protokolü düzenlenerek, 3'ü CHP'li 6 ilçe belediyesinin yurt dışına kişiler gönderildiği tespit edilmesi üzerine İçişleri Bakanlığınca Mülkiye Müfettişi görevlendirilerek soruşturma başlatıldı.

İYİ PARTİ, CHP VE HDP'YE UZANDI

Bu kapsamda Belediyelerce kamu görevlisi dışındakilere hizmet pasaportu sağlanmasına yönelik soruşturma, CHP, İyi Parti, HDP belediyelerine uzandı. Balıkesir Gömeç (CHP)Adıyaman Gölbaşı (CHP), Burdur Yeşilova (CHP), Yozgat Yerköy (İYİ Parti), Şanlıurfa Suruç (2019 HDP), Ordu Korgan (AK Parti)


İşte İçişleri Bakanlığı'nın açıklaması;

Bu kapsamda, Balıkesir Gömeç, Adıyaman Gölbaşı, Burdur Yeşilova, Yozgat Yerköy, Şanlıurfa Suruç, Ordu Korgan belediyelerince "dans (folklor) gösterisi", "kültür turu", "gençlik programları" adı altında sivil toplum kuruluşları ile işbirliği protokolü düzenlenerek, yurt dışına kişiler gönderildiği tespit edilmiştir. Söz konusu olaylarla ilgili Bakanlığımızca Mülkiye Müfettişi görevlendirilerek, soruşturma başlatılmıştır.

Bakanlığımızca, belediyelere imkan sağlayan mevzuatın suistimalinin önlenmesi amacıyla tedbirleri arttırıcı yeni bir düzenleme yapılıncaya kadar, mahalli idarelerce yurtdışına görevlendirilen kamu personeli olmayan kişilere hizmet damgalı pasaport düzenlenmesi uygulaması geçici olarak durdurulmuştu.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.


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