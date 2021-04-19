CHP'nin 128 milyar yalanı sözcüsü Faik Öztrak bakın kim çıktı

CHP ve FETÖ'nün yeni yalanı olan 123 milyar dolar nerede söyleminin baş mimarı Faik Öztrak'ın Türkiye'ye ağır bedeller ödeten isimlerin başında olduğu ortaya çıktı. 2001 krizi ve o dönemde her şeyi daha da kötü hale getiren IMF mahkumiyetinin de mimarlarından olan Öztrak'ın özgeçmişi bugünün penceresinden bakıldığında 'Bu kadar da olmaz' dedirtti.



SAINT JOSEPH MEZUNU FAİK ÖZTRAK



Saint Joseph mezunu olan ve İngiltere'de master yapan CHP ile FETÖ'nün yeni yalanı olan 123 milyar dolar nerede söyleminin sözcüsü Faik Öztrak'ın karanlık ilişkileri, Türkiye'ye bedel ödeyen başarısız geçmişi şoke etti.



VATANDAŞIN SOLUĞUNU KESEN DÖNEMİN MİMARLARINDAN



Türkiye'nin akılalmaz bir hızla soyulduğu ve fakirleştirildiği 2000-2001 yıllarında BDDK Başkan Yardımcısı ve peşinden 2001-2003 yılları arasında Hazine Müsteşarlığı görevinde bulunan çamur siyasetinin sözcüsü olan Faik Öztrak, sömürge yasalarını kabul ederek IMF'den borç para almaya çalıştı ve ayrıca yüzde 190'lık faizler ve yüksek enflasyon ile vatandaşların ekonomik buhran yaşamasına sebebiyet verdi.



BANKALARI BATIRDILAR, VATANDAŞ DA BERABERİNDE BATTI



CHP'nin başarısız ekonomisti Faik Öztrak'ın 2.5 yıllık görev süresince bankalar üzerinde de büyük bir baskı oluştu. Öztrak'ın görev yaptığı zamanda 20 bankaya el konuldu ve bu bankalar teker teker battı.



HAZİNEYİ ADETA ÇALKALADILAR



Krizde birkaç günde yaklaşık 1 katrilyonluk faiz faturası çıkarılan ülkede 2001'de Hazine 3.9 milyar lira ile Cumhuriyet tarihinin en büyük ödemesini yaptı. Bu gelişme sonrasında Hazine'den parayı alanlar soluğu dövizin kapısında aldı.





KEMAL DERVİŞ OPERASYONUNUN YÜKSELEN YILDIZI FAİK ÖZTRAK!



Batık ekonomiyi düzeltsin diye Ecevit Hükümeti tarafından göreve getirilen Kemal Derviş, Faik Öztrak'ı 16 Mart 2001 yılında Hazine Müsteşarı yaptı. Göreve gelmesinin hemen ardından soluğu IMF ve Dünya Bankası'nın yanında aldı. IMF bu süreçte ülkemize borç para vermek için dışa bağımlı kılan yasaları dayattı.



MEDYAYA BİLGİ SIZDIRIP DOLARI 2 KATINA ÇIKARAN ADAM FAİK ÖZTRAK



Faik Öztrak, yakın ilişkilerinin olduğu dönemin Doğan Grubuna, dalgalı kura geçileceği bilgisini geçti ve bir gecede dolar kuru 2 katına çıktı. CNN Türk tarafından gece vakti duyurulan haberin hemen ardından 684 bin TL olan dolar kuru 1.2 milyon TL'ye yükseldi.





İŞSİZ ORDULARI KİMİN ESERİ?



Türkiye'de ekonomi yönetiminde görevde olduğu 2000-2003 yılları arasında politika faizleri yüzde 190 olan ekonomi dehası Faik Öztrak ayrıca sadece 2001 yılında 40 bin yeni işsizin oluşmasına sebebiyet verdi. Devlet ve halk daha çok fakirleşti. Dostları olan zenginler ise servetlerine servet kattı.



Faik Öztrak'ın ailesinin kurmuş olduğu ilişkiler ve usülsüz işler ile adı çıkmış durumda. Dede Faik Öztrak'ın usülsüz şekilde Şeker Fabrikaları'na ortaklığı bulunmakta. Buna göre;



25 Ocak 1939 yılında İnönü tarafından İçişleri Bakanlığı'na getirildi.



Diğer yandan 1962 ve 1975'te Gümrük ve Tekel Bakanı olarak görev alan babası Orhan Öztrak'ın 'Bol içki ve sigara içilir inşallah' dileğiyle bir 'snack bar' açtığı görülüyor.



Orhan Öztrak, babası gibi İnönü tarafından İçişleri Bakanlığı'na getirilmiş.



ÖZTRAK DARBE YÖNETİMİ İLE KOL KOLA!



Yalanın ve kirli siyasetin sözcüsü Faik Öztrak'ın amcası İlhan Öztrak darbe yönetiminde üyelik aldı. İlhan Öztrak, hem Fahri Korutürk hem de Kenan Evren tarafından Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği'ne getirildi.







Diğer amcası olan Adnan Öztrak'ın da TRT'nin ilk Genel Müdürlüğü görevine getirilmil olması Türkiye Cumhuriyeti, Öztrak Ailesi önemli makamlara gelsin diye kurulmuş dedirtiyor.



