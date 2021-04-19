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CHP'de rant kavgası! CHP'li yönetim hayır oyu kullanan meclis üyelerini parti binasına kapattı

CHP'li Ayvalık Belediyesi'nin imar ruhsatı oylamasında kat artırımına hayır oyu veren CHP'li meclis üyelerinin, evet oyu veren CHP'li üyeler tarafından üzerine kapı kilitlendiği ve tehdit edildiği ortaya çıktı. Parti içinde farklı düşüncelere sahip meclis üyelerinin eşlerine de mobbing uygulandığı ifade edildi.

Siyaset / 19 Nisan 2021 Pazartesi 14:09
CHP'de rant kavgası! CHP'li yönetim hayır oyu kullanan meclis üyelerini parti binasına kapattı

Ayvalık Belediyesi içinde yaşanan hadiseler büyük bir skandalı da ortaya çıkardı. İddialara göre, büyük bir rant kapısı olan imar ruhsat kat artırımı oylamasında ret oyu veren CHP'li meclis üyeleri büyük bir baskıya maruz kaldı. Hayır oyu veren CHP'li üyeleri yakışıksız bir üslupla yeni bir toplantıya çağıran CHP ilçe yönetimi parti binasında üyelerin üzerine yürüdü. ‘CHP Genel Merkezi ‘evet' oyu kullanmanızı istedi' diyerek CHP'li meclis üyelerinin üzerine kapı kilitlenerek alıkonuldu, yaşadığı korkudan ötürü CHP meclis üyesi bir kadın fenalık geçirdi. Bununla da yetinmeyerek ‘hayır' oyu kullanan CHP'lilerin istifası istendi.

Küresel sermayenin gözünün Ayvalık'ta olduğunu belirten ve ismini vermek istemeyen bir belediye çalışanı da şu şekilde konuştu. “Ayvalık çok değerli. İki yıldır takip ettiğimiz bir konuydu. Her gündeme geldiğinde reddedildi. Meclis üstünlüğü CHP'de olduğu için, plan tadilat değişikliğinde giriş katı ticarethane oldu, çünkü o şekilde daha büyük değer kazanıyor. Biz bununla ilgili tepki gösterdik. Henüz bu kadar insanın yaşadığı yerin altyapısı, içme suyu hattı ve arıtma sorunu çözülmedi. Hayır oyu kullanan CHP'li arkadaşları ilçe binasında kapıyı kilitleyerek sert bir ses tonu kullanarak ve üzerlerine yürüyerek baskı yapmışlar. Daha sonra da istifalarını istemişler. Bunun üzerine de bir hanım arkadaşımız fenalaşmış. Bu durumu öğrenince biz de protesto ettik.”


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