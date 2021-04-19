Bakan Kurum açıkladı: TOKİ taksitlerinde yüzde 20 indirim yapılacak

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, TOKİ'den konut ve iş yeri satın alan vatandaşlara yönelik yeni bir kampanya başlatılacağını duyurdu. Bakan Kurum, "TOKİ'den konut ve iş yeri satın alan ve taksit ödemeleri devam eden vatandaşlarımızdan gelen yoğun talep üzerine, daha önce de düzenlediğimiz yüzde 20 indirim kampanyamızı bu yıl da tekrarlıyoruz." dedi.