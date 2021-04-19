Bakan Karaismailoğlu duyurdu: Kanal İstanbul projesi en kısa sürede başlıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu yaptığı açıklamada, "Bağlantı yolları ile birlikte toplam 400 kilometre uzunluğunda olan Kuzey Marmara Otoyolu yapım çalışmalarını tamamlıyoruz. Kuzey Marmara Otoyolu'nun 7'inci kesimi Hasdal Kavşağı-Habipler Kavşağı arasında yapım çalışmalarında son aşamaya geldik" dedi. Kanal İstanbul ile ilgili de önemli açıklamalarda bulunan Karaismailoğlu, "Marmara Bölgesi'nin gelecek resminde en stratejik, katma değerli proje yapımına kısa süre sonra başlayacağımız Kanal İstanbul olacak" ifadelerini kullandı.