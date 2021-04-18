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Türkiye düğmeye bastı! İşte enerjide yeni hedef

Türkiye enerji alanında peşi sıra atılımlar yapmayı sürdürüyor. Yenilenebilir enerji alanında büyük yatırımlar yapan Türkiye, şimdi de jeotermalde yeni hedefler belirleyerek dünyanın derinliklerinde kızgın kuru kaya araştırması yapma kararı aldı. Doğu ve Güneydoğu’da jeotermal sahaların elektrik potansiyeli incelenecek. Kızgın kayalar enerjiye dönüşecek.

Teknoloji / 18 Nisan 2021 Pazar 09:47
Türkiye düğmeye bastı! İşte enerjide yeni hedef

Enerjide tam bağımsızlık hedefiyle çalışmalarını sürdüren Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, bu kez dünya derinliklerindeki kızgın kuru kayaları araştırarak buradan jeotermal enerji açığa çıkaracak.



Bakanlık, akışkan içermeyen 2 bin metreden daha derinlerde ve yüksek sıcaklık içeren sahalarda, kızgın kuru kaya araştırılmasına yönelik fizibilite çalışması başlattı.



Jeotermal elektrik üretiminde Avrupa'da 1, dünyada ise 4'üncü sırada yer alan Türkiye, bu kez yeni bir yöntemle dünyanın yer kabuğu üzerindeki kızgın kuru kayalardan enerji üretecek. Bunun için fizibilite çalışmaları ve bazı bölgelerde derin ve orta derinlikte sondajlar yapılmaya da başlandı.

DÖRT AŞAMALI ÇALIŞMA
Yapılan ilk sondajlarda Orta Anadolu'da Ankara ve Kırşehir'de 1.000 metre derinlikte 60-80 santigrat derece, Aksaray'da bin 500 metre derinlikte 135, Nevşehir'de ise 3 bin metre derinlikte 183 santigrat ısı keşfi yapıldı. Ayrıca Aydın ve Denizli'de 2 bin 500 metre derinlikte 243 santigrat, Bergama'da ise bin metre derinlikte 140 santigrat derece ısı keşfedildi.

Aynı şekilde Afyon ve Kütahya'da bin metre derinlikte 160 santigrata kadar ısı keşfi yapılırken, KütahyaŞaphane'de ise 2 bin 500 metre derinlikte 181 santigrat derece ısıya rastlandı. Jeotermal kızgın kuru kaya enerjisinin açığa çıkarılması için çalışmalar ise dört aşamada yapılıyor.

Birinci aşamayı etüt ve araştırma çalışmaları oluştururken, ikinci aşamada ise sondajlar test ve geliştirme çalışmaları, hidrolik kırık oluşturulması safhası bulunuyor. Üçüncü aşama ise hidrolik kırıkların oluşma durumu ve yerinin belirlenmesi için ikinci sondajdan itibaren her sondajda yapılan detay etüt ve araştırmaların tekrar edilmesi ve yorumlanması, son aşama ise ısı transferi sağlayacak akışkanın enjeksiyonu ve üretim test çalışmaları yer alıyor.

Enerjinin yüzeye çıkarılması için tespit edilen kızgın kuru kayaların üzerinde bırakılan akışkan sayesinde yer kabuğunda bir kilometreküp büyüklüğünde insan yapımı bir rezervuar oluşturuluyor. Rezervuara enjekte edilen sıvı, yüksek sıcaklıktaki kaya yüzeylerinden termal enerjiyi emerek yer yüzüne çıkarıyor.



DOĞU VE GÜNEYDOĞU'DA POTANSİYEL ARAŞTIRILACAK
Jeotermal kaynaklardan daha fazla faydalanabilmek için önümüzdeki dönemde özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde bulunan jeotermal sahaların elektrik üretim potansiyelleri araştırılacak. Bilinen jeotermal sistemlerin daha derindeki uzanımları araştırılarak jeotermal potansiyeli artıracak çalışmalar da yapılacak.



TÜRKİYE JEOTERMALDE DÜNYADA 4'ÜNCÜ
Jeotermalde Avrupa'da 1, dünyada ise 4'üncü olan Türkiye'de yatırıma dönüşen bin 613 megawat jeotermal alanı ve 4 bin dönümü geçen jeotermal sera ısıtması yer alıyor. 125 bin konut eşdeğerini aşan konut ısıtması da yer alırken, 400'lere ulaşan jeotermal tesis, otel ve kaplıca bulunuyor.

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