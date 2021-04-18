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CHP'li Şişli Belediyesi çuval çuval patates dağıttı!

CHP'li Şişli Belediyesi de ücretsiz patates dağıtımına başladı. Görüntülerde patates kuyruğundaki kalabalık kameraya yansıdı. Videoyu çeken Şişli sakini, "Şişli Belediyesi patates dağıtıyor. Kalabalığa bakar mısın. Buradan korona geçer tabiki de. Kalabalığa bak. İnsan seli" yorumunda bulundu. Başkan Erdoğan'ın emriyle çiftçinin elinde kalan patatesin ihtiyaç sahiplerine dağıtılmasını eleştiren CHP'nin lideri Kılıçdaroğlu bu görüntülere ne diyeceği merak konusu...

Güncel / 18 Nisan 2021 Pazar 22:24
CHP'li Şişli Belediyesi çuval çuval patates dağıttı!

CHP'li Şişli Belediyesi Mecidiyeköy Gülbahar Caddesi'nde çuval çuval patates dağıttı.

o anları çeken mahalle sakini bir kadın, söz konusu dağtımı eleştirdi. Kalabalığın salgını artıracağını belirten vatandaş, "buradan korona geçer tabiki de" dedi.
 
 
AZINLIK YOLDAŞ MEDYASI BU DURUMU GÖRECEK Mİ?
 
Bugün Şanlıurfa'nın Eyyubiye ilçesinde bir kamyondan dağıtılan patates izdihama neden olmuş, CHP ve İYİ Partili siyasiler ile kendilerine bağlı olan medya organları (Sözcü, Fox TV, Cumhuriyet, Birgün, Karar, Yeniçağ, Onedio, Evrensel, Gazeteduvar, Vaziyet) bu durumu kötüleyerek "patates izdihamı" başlıklarıyla haber sitelerine taşımıştı.
 
 
BAŞKAN ERDOĞAN SOSYAL DEVLETİ GÖSTERDİ
 gıda eflasyonu tüm dünyada artmıştı. Bu durumu dengede tutmaya çalışan Başkan Recep Tayyip Erdoğan Ramazan öncesi, elde kalan patateslerin TMO tarafından satın alınıp ihtiyaç sahiplerine dağıtılması talimatı vermişti. Toprak Mahsülleri Ofisi (TMO) 250-300 bin ton yemeklik patates, 40 bin ton soğan ve 75 bin ton çeltik satın almış tüm yurtta ihtiyaç sahiplerine dağıtımına başlamıştı.
 
 
KILIÇDAROĞLU GRUP TOPLANTISINDA PATATES DAĞITIMINI ELEŞTİRDİ
 
Deniz Baykal'a yapılan kaset kumpası sonrası göreve geldiği 2010'dan beri 9 seçim kaybeden CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu 5 gün önce şöyle konuşmuştu:
 
"Bizim belediye başkanlarımıza biz talimat vermiştik. Olabildiğince kendi imkanları ölçüsünde alıyorlardı. Çiftçinin hakkına ve hukukuna sahip çıkamayan bir siyasi iktidar. Defalarca söyledik ancak ondan sonra. Kuru soğanı da aynı şekilde, almaya başladılar ya da başlayacaklar. Beyefendi ne diyordu? 'Aya sert iniş yapacağız' diyordu. Aya sert iniş yapan, vatandaşa soğan dağıtıyor şimdi, patates dağıtıyor şimdi. Şu akla şu mantığa bakın."

Recep Tayyip Erdoğan

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