Türkiye'de yapılan koronavirüs aşı sayısı 20 milyonu geçti

Türkiye'de koronavirüs salgınıyla mücadelede, aşılama işlemleri hızla sürüyor. Buna göre, birinci ve ikinci doz aşı olanların toplam sayısı 20 milyona ulaştı.



ERDOĞAN: 20 MİLYON DOZ AŞI UYGULADIK, TÜRKİYE ÖRNEK GÖSTERİLİYOR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Huber Köşkü'nden canlı bağlantıyla katıldığı Hasankeyf-2 Köprüsü Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmasında ülkedeki aşılamalara değindi.



Konuşmasında 'Türkiye'nin koronavirüs salgınıyla mücadelesi hem Dünya Sağlık Örgütü hem de Batılı basın yayın organları tarafından örnek gösteriliyor.' vurgusu yapan Erdoğan, 'Dünyada 100'e yakın ülkenin henüz ilk doz aşıya dahi ulaşamadığı bir atmosferde, biz 20 milyon doz aşıyı vatandaşlarımıza uyguladık' dedi.



BİRİNCİ DOZ AŞI OLAN SAYISI 12 MİLYONU, İKİNCİ DOZ 7 MİLYONU GEÇTİ

Sağlık Bakanlığı'nın Koronavirüs Aşısı Bilgilendirme Platformu'nda (https://covid19asi.saglik.gov.tr) yer alan verilere göre, birinci doz uygulanan kişi sayısı 12 milyonu, ikinci doz uygulanan kişi sayısı 7 milyonu aştı.



EN FAZLA AŞILAMA İSTANBUL'DA

En fazla aşılama 3 milyonun üzerinde dozla İstanbul'da yapıldı. İstanbul'u sırasıyla Ankara ve İzmir takip etti.