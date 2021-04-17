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Darbe çağrışımlı amiral bildirisine ikinci dalga!

Darbe çağrışımlı bildiri yayınlayan 14 emekli amiralin ardından, 6 emekli amiral ile bir emekli tuğgeneral de ifadeye çağrıldı. İfade veren 14 amirale ise elektronik kelepçe takılmaya başlandı

Güncel / 17 Nisan 2021 Cumartesi 09:27
Darbe çağrışımlı amiral bildirisine ikinci dalga!

Montrö Bildirisi başlıklı açıklamaya ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında ikinci dalga operasyon gerçekleşti. İlk dalgada gözaltına alınan 14 emekli amiralin sorgusunda ve ele geçirilen dijitallerde yapılan incelemelerin ardından 6 emekli amiral ile Türkiye Emekli Subaylar Derneği Genel Başkanı emekli Tuğgeneral Namık Çalışkan'ın da aralarında bulunduğu 7 emekli asker ifadeye çağrıldı. İfadeye çağrılan 7 şüpheliden İstanbul'da oturanların evlerinde ise arama yapıldı. Arama yapılan adreslerde dijital materyallere el konulduğu öğrenildi.

İfadeye çağrılan isimler arasında Ergun Mengi'nin 'Komutanım Montrö'yü araç olarak kullandık' mesajı attığı emekli tümamiral Ali Yüksel Önel'in de olduğu öğrenildi. İlk dalgada gözaltına alınıp, yaş ve hastalıkları nedeniyle adli kontrol kararı uygulanan 14 emekli amirale ise bulundukları illeri terk etmemeleri için elektronik kelepçe takılmaya başlandığı öğrenildi. 14 emekli amiralle birlikte bildirinin hazırlanmasında ve yayımlanmasında faaliyette bulundukları tespit edilen 6 emekli amiralin Ali Yüksel Önel (81), Işık Biren (88), Nurhan Kahyaoğlu (64), İlker Güven (79), Alper Çetin Tezeren (77) ve Osman Metin Açımuz (77) olduğu bilgisine ulaşıldı.

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