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Çöp konteynerında ölüme terk edilen kedileri Ak Partili belediyenin çalışanları kurtardı!

Tuzla’nın Cami Mahallesi’nde bulunan bir konteynere bırakılan 4 yavru kedinin 3’ü Tuzla Belediyesi temizlik personelinin dikkati sayesinde kurtarıldı. Hipotermi geçiren kedileri çöp toplama aracına alarak ısıtan Tuzla Belediyesi Temizlik Personeli Kadir Doğan o anları anlattı.

Yaşam / 17 Nisan 2021 Cumartesi 12:43
Çöp konteynerında ölüme terk edilen kedileri Ak Partili belediyenin çalışanları kurtardı!

Tuzla'nın Cami Mahallesi Papaz Çeşme Caddesi üzerinde bulunan bir çöp konteynerinin içine bırakılan 4 yavru kediden 3'ünün hayatı, Tuzla Belediyesi temizlik personelinin dikkati sayesinde kurtuldu. Çöp konteynerini çöp toplama aracı ile kaldırdığı sırada araç ekranında kıpırdama fark eden temizlik personeli Kadir Doğan, hemen çöp konteynerini yere indirerek aracından indi. Konteynerin içine ve çevresine bakan Kadir Doğan, 4 yavru kedinin üçünün sağ olduğu fark etti. Hipotermi geçiren ve soğuktan titreyen yavru kedileri çöp toplama aracına alarak ısıtan Doğan, yavru kedileri Tuzla Belediyesi veterinerlerine getirdi. Orada yapılan kontrollerinin ardından sağlık durumları iyi olan kediler sahiplendirilerek yeni yuvalarında yaşamaya başladılar. Temizlik personeli Kadir Doğan'ın yavru kedileri bulduğu heyecanı güvenlik kameralarına yansırken, o anları mikrofonlara anlattı.



“KEDİLERİ BURAYA ATMIŞLARDI BEN DE KAYITSIZ KALAMADIM”

Tuzla Belediyesi Temizlik Personeli Kadir Doğan,” Biz günlük görevimizi icra ederken, rutin olarak günlük olarak alınan çöp konteynerimizi taktım. Havaya kaldırdım ve araç içerisinde konteynerlerin içerisinde gösteren kameralarımızdan bir kıpırtı fark ettim. Çöp konteynerini hiç boşaltmadan aşağıya indirdim. Aşağı inip baktığım zaman iki tane yavru kedinin çöp konteynerinin içerisinde olduğunu fark ettim. Bir tanesi ölmüştü. Canlı olanı aldım ve konteynerin arka kapağının olduğu yerden diğerlerini aldım. Toplamda 3 tane göbekleri daha düşmemiş yavru kediydiler. Bu şekilde buraya atmışlardı bu kedileri. Anne kedinin gelip de konteynerin içerisine doğum yaptığı bu zamana kadar görülmüş bir olay değildir. Ben de tabi bu duruma kayıtsız kalamadım. Aldım kamyonun içerisine koydum. Güzelce sardım. Isıttım onları. Hipotermi geçiriyorlardı. Titremelerini giderdim. Tuzla Belediye binamızın arkasında sağlık birimimize teslim ettim” dedi.






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