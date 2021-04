Başkan Erdoğan'dan Hasankeyf-2 Köprüsü açılışında önemli açıklamalar!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:



Sözlerimin hemen başında vefatının 28. yıldönümü olan 8. Cumhurbaşkanımız merhum Turgut Özal'ı rahmetle yad ediyorum. İnşa ettiğimiz bu köprümüzle bölgemize gurur verici yatırımı kazandırmış bulunuyoruz. Toplam yatırım tutarı 439 milyon lirayı bulan bu köprü su altında kalan Batman-Midyat yolunun Hasankeyf'le olan irtibatını sağlayacaktır. Zamandan ve akaryakıttan önemli ölçüde tasarruf edilecektir. Batman-Mardin-Habur Sınır Kapısı'yla da irtibat sağlayacak bu köprü bölge ticaretine çarpan etkisi olacaktır. Tüm kurumlarımızı işçisinden mühendisine tebrik ediyorum. Türkiye'nin ihtiyacı eser ve hizmet siyasetidir. Eser, yatırım ve hizmetlerimizle mührümüzü vuruyoruz. Batısında ne varsa doğusunda da o olsun diye koşturuyoruz. Takoz muhalefetiyle önümüzü tıkamaya çalışan kifayetsizlere rağmen hayata geçiriyoruz.



HER TÜRLÜ İĞRENÇLİĞİ SERGİLEDİLER



Bölücü terör örgütünün sabotajlarıyla da uğraşıyoruz. İstismar araçlarını kaybetmemek adına her türlü alçaklığa imza attılar. Kardeşlerimiz hizmet almasın diye her türlü iğrençliği sergilediler. Baraj yaptık, müteahhitleri tehdit ettiler, havalimanı yaptık iftira ettiler, okul yaptık öğretmenlerimizi şehit ettiler. Kütüphane yaptık, ateşe verdiler. Bölgeye yatırım getiren iş adamlarını baskıyla yıldırmaya çalıştılar. Belediye araçlarını halka hizmet vermek yerine sokaklara çukur hendek açmak için kullandılar. Bizi engellemek isteyenlere cevabımızı hep daha büyük eserler kazandırarak verdik.



BUNLARIN HİÇ BİRİNE PRİM VERMEDİK



Ilısu Barajı'nın inşa sürecinde karşılaşılan süreci halkımız biliyor. Biz bunların hiçbirine prim vermedik. Mimar Sinan'ın dediği gibi' Yaptığın işi gönlünde hissedersen ırmaklar çağlar içinde' diyerek yolumuzda yürüdük.



Yolları, hastaneleri, havalimanlarını diline dolayanlar yatırımlar hizmete girdiğinde kullanmak için sıraya girdiler.



Atalarımız 'Hizmet eden izzet bulur' diyor. Biz de milletimize hizmetkar olmaktan daima şeref duyduk, iftihar ettik. Milletimizin azmiyle her şeyin üstesinden gelebileceğine yürekten inandık. Cumhuriyet tarihinde yapılan yatırımların kat be kat fazlasını son 19 yılda yaptık.



Otoyol uzunluğumuzu 3523 kilometreye yükselterek iki katından fazla artırdık. 83 tünel varken 435'e yükseldi. Tünel uzunluğu 50 km'den 535 km'ye ulaştı.



DEMİRYOLLARIMIZI YENİLEDİK



Demiryolu ağlarımızı sıfırdan yapmışcasına yeniledik, modernize ettik. Şehirlerimize metrolar, tramvay hatları kazandırdık. Havaalanlarımızı 56'ye çıkarak havayolunu halkın yolu haline getirdik.



YABANCILAR GIPTA EDEREK BAKIYOR



Artık yabancılar Türkiye'ye geldiklerinde yollarımıza, köprülerimize, havalimanlarımıza gıpta ile bakıyor. Sağlık hizmeti için vatandaşımız yurtdışına gitmiyor, şifasını ülkemizdeki hastanelerde arıyor.



AŞILAMA BAŞARIYLA SÜRÜYOR



20 milyon doz aşıyı vatandaşlarımıza uyguladık. 2020 yılı yüzde 1.8 gibi önemli bir büyüme rakamlarıyla kapadık. Türkiye ekonomisine dair karamsar tablo çizen uluslararası kuruluşlar rakamlarını düzeltmeye başladı. İhracatta, sanayi üretiminde her ay yeni rekorların haberini alıyoruz. Mart'ta ihracatımız yüzde 42 oranında artışla tüm zamanların en yüksek rakamı olan 18.9 milyar dolara ulaştı. Sıkıntılarımız var ama geleceğe umutla bakmak için pek çok şeye sahibiz.



MUTERİSLERE FIRSAT VERMEYECEĞİZ



Tüm umutlarını Türkiye'nin tökezlemesine ülkemizin kaosa ve sürüklenmesine bağlayan muhterislere fırsat vermeyeceğiz.



HASANKEYF-2 KÖPRÜSÜ



Dicle Nehri üzerinde inşa edilen ve Türkiye'nin en uzun köprülerinden olan Hasankeyf-2 Köprüsü açıldı.



Türkiye'nin en uzun köprüleri arasında yer alacak Hasankeyf-2 Köprüsü'nde çalışmalar tamamlandı ve açılışı gerçekleştirildi.



Yeni yerine taşınan Hasankeyf'e ulaşımı sağlayacak, aynı zamanda Batman-Midyat yolunda yapılan Hasankeyf varyantı baraj gölet geçişi sorununa çözüm olacak Hasankeyf-2 Köprüsü, Dicle Nehri üzerinde inşa edildi.



Köprü, 1001 metrelik uzunluğuyla Türkiye'nin en uzun köprüleri arasına girdi. Bölünmüş yol standardındaki köprüde yayalar için de bir geçiş yolu bulunuyor.



Maksimum ayak yüksekliği 90 metre, maksimum açıklığı 168 metre olan köprü, hibrit tasarıma sahip olarak yapıldı. Köprünün 681 metresi dengeli konsol, 320 metresi prefabrik kirişli şekilde inşa edildi.



Hasankeyf-2 Köprüsü, Ilısu Barajı çalışmaları kapsamında baraj göleti altında kalan Batman-Hasankeyf-Gercüş-Midyat yolunun göl sahası dışından yeniden inşa edilmesi ve Hasankeyf'in yeni yerleşkesine ulaşımın sağlanması için projelendirildi.