AVM'de başörtülü anne ile iki kızına 'Pislikler, adiler, şerefsizler' diyen alçağın cezası belli oldu

74 yaşındaki Hüseyin Mete Aysal, 2019 yılında Çanakkale'de bir AVM'de alışveriş yaptıktan sonra kasada bekleyen Ayşe Yılmaz, kızları Türkan Çam ve S.Ç. ile tartıştı. Aysal, aldığı ürünlerin pahalı olduğu iddia etti ve kasiyere, '2023'te bunlardan kurtuluyor muyuz ki?' ifadelerini kullandı.



Anne ve kızları, kendilerine bakarak konuşan Aysal'a, 'Bizi mi kastettiniz?' diye sorunca kendini kaybeden Aysal, üç kadına, 'Pislikler, adiler, şerefsizler' sözleriyle hakaret etti. Aysal, marketten çıkarken küfürlerini sürdürdü. Kadınların şikâyeti üzerine başlatılan soruşturmada kasiyer E.O., şüpheli Aysal'ın kasa tutarı fazla olunca fiyatların yüksekliği konusunda kendi kendine söylendiğini ve 'Sağdakiler yüzünden' dediğini aktardı.

Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı'nda ifade veren Hüseyin Mete Aysal ise ilginç bir savunmaya imza atarak, 'Ben Ankara Siyasal mezunu eğitimli bir insanım. Böyle bir iddianın muhatabı olmaktan dolayı çok üzgünüm.' dedi.



Çanakkale 4. Asliye Ceza Mahkemesi; Hüseyin Mete Aysal'ın hakaret suçunu işlediği gerekçesiyle 2 yıl 4 ay, halkın bir kesimini, sosyal sınıf, ırk, din, mezhep, cinsiyet veya bölge farklılığına dayanarak alenen aşağıladığı gerekçesiyle de 1 yıl hapis cezasıyla cezalandırıldı. Mahkeme heyeti; sanık Hüseyin Mete Aysal'ın yeniden suç işlemeyeceği hususunda kanaat oluşmadığına karar verdi, hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararının verilmesine yer olmadığına hükmetti. Mahkeme; sanığın kişiliği, sosyal ve ekonomik durumu, yargılama sürecinde pişmanlık duymadığını ve suçun işlenmesindeki özellikler dikkate alınarak sanık hakkında TCK 50/1 maddesinin uygulanmasına da yer olmadığına karar verdi. Kararın kesinleşmesi halinde sanık Hüseyin Mete Aysal'ın cezaevine gireceği öğrenildi.



'EĞİTİMLİYİM' DEDİ



Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı'nda ifade veren Hüseyin Mete Aysal, ilginç bir savunmaya imza attı: 'Marketteki ürünlerin pahalı olmasından dert yanarak eşimle pahalılık hakkında konuşuyorduk. (...) Ben başörtülü bayanı kast ederek kesinlikle '2023 yılında bunlardan kurtuluruz' demedim. Ben Ankara Siyasal mezunu eğitimli bir insanım. Böyle bir iddianın muhatabı olmaktan dolayı çok üzgünüm. Ben yanlış anlaşılmasından dolayı müşteki tarafından da özür diliyorum. Kastım kesinlikle kimseye yönelik değildi.'



Mağdur kadınlar da ifadelerinde uğradıkları çirkin saldırıyı anlattı:



Anne Ayşe Yılmaz: 70 yaşlarındaki şahıs kasiyere '2023'te bunlardan kurtuluyor muyuz ki?' dedi. Şahsın kızıma, 'Pislikler, adiler, şerefsizler' demesi üzerine kızım tartışmak istemediğini ve gitmesini söyledi. Ben kızıma 'Boş ver. Uğraşma' dedim. Kızım polis çağıracağını söyleyince şahıs da 'Çağır da görelim? diyerek biraz uzaklaşarak kızım Türkan'a, ağza alınmayacak küfürler edip yürüyüp gitti...'



Türkan Çam: 'Ben bizi işaret ettiği için 'Beyefendi siz ne söylüyorsunuz?' dedi. Şahıs bana, 'Size mi söylüyorum? Siz benim sağımda mısınız? Sağımda bir sürü şey var' dedi. Ben şahsa, 'Lütfen susar mısınız? Gider misiniz? Sizinle tartışmak istemiyorum' diye söyleyince, şahıs bana 'Sus be' diyerek ve diklenerek, küfür etti. Ben polisi aradığım sırada şahıs yürüyerek gitti, bir süre sonra polisler geldiler fakat şahıs kaçıp gittiği için yakalayamadılar...'



ABLAMIN ÜZERİNE YÜRÜDÜ



Hakarete uğrayan S.Ç ise o anları şöyle anlattı: Şahıs ablama, 'Pislikler, adiler, şerefsizler' diyerek ellerini, kollarını sallayıp ablamın üzerine doğru gelerek, 'Hadi polis çağırın' diyerek bağırmaya başladı. Şahıs ablam Türkan'a, ağır küfürler ederek yürüyüp gitti.'