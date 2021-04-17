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'128 milyar dolar kaybolmaz' diyen CHP'li Kesici çark etti: Kılıçdaroğlu ile aynı görüşteyim

Katıldığı bir canlı yayında, "128 milyar dolar nerede?" tartışmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan CHP'li İlhan Kesici, "Tüm detaylar Merkez Bankası’nın bilançosunda var. Okumayı bilenler girer görür." açıklamasının tepki görmesi üzerine geri adım attı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Kesici, "Kemal Kılıçdaroğlu ve partim ile tam anlamıyla aynı görüşteyim." ifadelerini kullandı.

Güncel / 17 Nisan 2021 Cumartesi 22:21
'128 milyar dolar kaybolmaz' diyen CHP'li Kesici çark etti: Kılıçdaroğlu ile aynı görüşteyim

CHP İstanbul Milletvekili ve ekonomist İlhan Kesici, Halk TV'de katıldığı programda, CHP'nin "128 milyar dolar nerede" algısına ters düşecek açıklamalar yaptı.

"128 milyar dolar kaybolmaz. Okumayı bilenler girer MB sitesine görür" diyen Kesici, “Nereye gider, nereden gelir. O bilgilerin üstüne bir tahminimiz var. Ama şimdi söylersem kendi sorduğumuz soruyu kırmış olurum" sözleri ile partisinin iddialarını da çürüttü.

Kesici geri adım attı: Kılıçdaroğlu ile aynı görüşteyim
Söz konusu açıklamaların ardından tepki gören Kesici, geri adım attı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Kesici, "Kemal Kılıçdaroğlu ve partim ile tam anlamıyla aynı görüşteyim." ifadelerini kullandı.

Milletvekili

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