Türkiye Değişim Partisi Genel Başkan Yardımcısı Fırat Bozfırat’ tan Çağrı!

Pandemi nedeniyle bir çok esnaf ve işletme çok zor bir dönemden geçiyor.



Türkiye Değişim Partisi Genel Başkan Yardımcısı Fırat Bozfırat pandemi nedeniyle kira ödemekte zorlanan işletmelere dikkat çekerek önemli bir çağrı da bulundu.



Bozfırat'ın açıklamaları şu şekilde;



'Pandemi dolayısıyla ülke ekonomimiz maalesef zor günler geçiyor. Bir yandan siftah yapamayan esnaf, öte yandan iş bulamayan ama evini geçindirmeye çalışan bireyler…Devlet-Millet bütünlüğü ile bu günlerin üstesinden geleceğimizden şüphemiz yok…



Ülke olarak zor günlerden geçtiğimiz şu dönemde özellikle biz siyasetçilere çok büyük işler düşmektedir. Vatandaşlarımızın sorunlarını dinlemek, bunları kamuoyu ile paylaşmak ve çözüm önerileri bulmak biz siyasetçilerin en büyük görevidir.



Esnafımız pandemiden kaynaklanan yasaklar dolayısıyla son dönemlerde zor günler geçirmektedir. Özellikle son dönemde milli emlak, vakıflar ve TCDD gibi devlet kurumlarının kiracılarından bir çok mesaj almaktayım.



Bildiğiniz üzere son pandemi yasaklarından sonra birçok yer kapandı, bunların içinde milli emlaktan, vakıflardan TCDD'den ve belediyeden yer kiralayan işletmeciler de mevcut. Bu işletmeciler diyor ki; Devletimiz pandemiden dolayı her yeri kapattı, biz de yerlerimizi kapattık ama devletimize kiramızı hala vermekteyiz. Zaten pandeminin zararını herkes gibi biz de derinden yaşıyoruz, neden devletimiz bizden hala kira alıyor?



Pandeminin ilk dönemlerinde devlet, devletin kiraya verdiği yerlerden kira alımını 3 ay ertelemişti. Bu kısa vadeli çözüm tüm sorunları erteleyerek sümen altı yapmaktan başka bir şey değildi.



Türkiye Değişim Partisi olarak diyoruz ki; Devletimiz kiraya verdiği yerlerden bu yerlerin pandemi sebebiyle kapalı kaldığı dönemlerde kira alımlarını durdursun. Esnafın hiç bir gelir elde etmediği yerde, esnaftan kira almak bu insanları ekonomik olarak zor durumda bırakır. Devletimizin binlerce esnaf kiracısı var ve bu insanların mağduriyetini gidermemiz gerekiyor. Devletimiz hem kiracısı, hem vatandaşı olan bu insanların mağduriyeti giderilmeli, pandemi döneminde kira alınmamalıdır.



Pandemi yasaklarının olduğu, esnafın zor zamanlar geçirdiği şu dönemlerde ne kadar esnafın yüzü gülerse Türkiye ekonomik olarak o kadar ferahlar.

Esnaf bu ülkenin orta direğidir. Esnafa hem dükkanı kapat diyerek hem de mülk sahibi olarak kirasını isteyerek esnafı çaresiz bırakırız.



Bizler bu pandemi döneminde, her gittiğimiz esnaf ziyaretinde, mülk sahipleriyle de görüşüp kiracısına gerekli yardımı göstermesi gerektiğini, bunu hem ülkesi adına hem insanlık adına yapması gerektiğini belirtiyoruz. Bu süreçte



Devletimiz binlerce kiracısına, pandemi zamanında iş yerleri kapalıyken kira almama gibi bir yardımda bulunursa bu esnaf kardeşlerimiz bir nebze de olsa nefes alma fırsatı yakalayacaktır.'







