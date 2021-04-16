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Şehit Yasin Börü'nün davasında yeni gelişme

Kobani olayları bahane edilerek yapılan izinsiz gösterilerde Yasin Börü, Riyat Güneş, Hasan Gökguz ve Ahmet Dakak’ın şehit edilmesine ilişkin devam eden dava ileri bir tarihe ertelendi.

Güncel / 16 Nisan 2021 Cuma 11:58
Şehit Yasin Börü'nün davasında yeni gelişme

Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya 21 tutuklu sanık, sanık avukatı ve müşteki avukatları katıldı. Bazı tutuklu sanıkların taleplerini dinleyen mahkeme heyeti, ara kararda bu talepleri reddederek duruşmayı 28 Mayıs tarihine erteledi.

24 Nisan 2017'de hükmünü açıklayan mahkeme, 41 sanıktan 16'sını Yasin Börü ile Riyat Güneş, Hasan Gökguz ve Ahmet Dakak’ı “canavarca hislerle ve eziyet ederek kasten öldürmek” ve “devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak” suçlarından beşer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırmış, 2 sanık aynı suçlardan beşer kez müebbet, suç tarihinde yaşı 18'den küçük olan 6 çocuk ise 110'ar yıl hapis cezası almıştı. Sanıklardan 18'i müşteki Yusuf Er'e karşı eylemleri nedeniyle “kasten öldürmeye teşebbüs” suçundan 18'er, suça sürüklenen 6 çocuk bu suçtan 12'şer yıl hapse mahkum edilirken, 15 sanık ile 6 suça sürüklenen çocuğun “terör örgütü propagandası yapmak”, 11 sanığın “konut dokunulmazlığını ihlal etmek”, 1 sanığın “Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet”, 1 sanığın ise “iş ve çalışma hürriyetinin ihlali” ve “örgüt adına suç işlemek” suçlarından da mahkumiyetlerine hükmedilmişti. Sanıklardan Remzi Özşan, “ölü üzerinden hırsızlık” suçundan 12 yıl, Uğur Doğanay ise “ruhsatsız silah taşımak” suçundan 3 yıl 9 ay hapse ayrıca mahkum edilmişti.

Yargıtay, 2020 yılında “canavarca hisle ve eziyet ederek kasten öldürmek” suçundan ceza verilen 24 sanık ve beraat alan sanık Hüseyin Okçu hakkındaki kararı bozmuştu. Kararda, olay tarihinde 24 sanığın bu suçu çocuğa karşı işlediğinin değerlendirilmesi gerektiği ifade edilmişti. Hüseyin Okçu’nun cep telefonu arama kayıtları ve sinyal bilgileri değerlendirilerek Diyarbakır’da olup olmadığı kesin olarak tespit edilmeden hüküm kurulmasının bozma gerekçesi olduğu belirtilmişti.

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