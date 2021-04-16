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Şehirden köye dönene büyük teşvik! Vergiden bile muaf olacaklar...

kentten köye göç edenlere vergi muafiyeti dahil birçok teşvik geliyor. Kent nüfuslarının patlaması sonrası nüfus yayılımını dengelemek ve köydeki üretimi artırmak için yapılacak teşvikin detayları da belli oldu. İşte son dakika haberinin detayları...

Yaşam / 16 Nisan 2021 Cuma 09:22
Şehirden köye dönene büyük teşvik! Vergiden bile muaf olacaklar...

Köye dönüşü teşvik için, kırsal alanlarda mesken ve ticarethanelere yönelik vergi ile harçlarda indirime gidildi. Kırsal mahalle tespitini de belediye meclisleri yapacak.

Hükümet kentlerden köye dönüşleri teşvik etmek amacıyla kırsal alanlarda mesken ve ticarethanelere yönelik vergi ve harçlarda indirime gitti. Resmi Gazete'de yayınlanan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yönetmeliğine göre, bir yerin kırsal mahalle veya kırsal yerleşik alanı tespiti belediye meclisleri tarafından yapılacak.

VERGİDEN MUAFİYET

Aynı şekilde kırsal alan özelliğini kaybeden yerler de yine belediye meclisi tarafından kırsal mahalle ve kırsal yerleşik alan nitelikleri kaldırılacak.

Gelir vergisinden muaf esnaf ile basit usulde gelir vergisine tabi mükellefler tarafından bizzat iş yeri olarak kullanılan bina, arsa ve araziler ile mesken amaçlı kullanılan binalar ve tarımsal üretimde kullanılan bina, arsa ve araziler emlak vergisinden muaf olacak.

Buralar aynı şekilde 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu uyarınca alınması gereken bina inşaat harcı ile imarla ilgili harçlardan da muaf olacaklar. Bu alanlardaki ticari, sınai ve turistik faaliyetlerde kullanılan bina, arsa ve araziler için emlak vergisi ile yine Belediye Gelirleri Kanunu uyarınca alınması gereken vergi, harç ve harcamalara katılma payları yüzde 50 indirimli olarak alınacak.

KANUNDA TANIMLI

5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu kapsamında kırsal mahalle ve kırsal yerleşik alan şöyle tanımlanıyor: 'Kırsal Mahalle: Köy veya belde belediyesi iken mahalleye dönüşen ve büyükşehir belediyesi sınırları içinde bulunup sosyo-ekonomik durumu, şehir merkezine uzaklığı.

Belediye hizmetlerine erişebilirliği, mevcut yapılaşma durumu ve benzeri hususlar dikkate alınarak ilgili ilçe belediye meclisinin kararı ve teklifi üzerine büyükşehir belediye meclisinin en geç doksan gün içinde alacağı karar ile kırsal yerleşim özelliği taşıdığı tespit edilen mahalleler.'

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