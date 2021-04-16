Sağlık Bakanı Koca'dan sürpriz telefon: Bir vatandaşı aşı olmaya ikna etti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vatandaşları aşı yaptırmaya ikna etmek amacıyla evlere yönelik aşılama ekipleri oluşturacaklarını ve “Haziran sonuna kadar 40 yaş üstündeki herkesi aşılayacağız. Vaka ve ölüm oranlarında tedbirler etkili olmazsa ramazandan sonra daha sert tedbirler alınacak” uyarısında bulunmuştu.



Aşı olmak istemeyen bir anaokulu öğretmeninin kızı, sosyal medyadan, annesinin inat edip aşı olmayı reddettiğini belirterek, Bakan Koca'ya çağrıda bulundu. Koca da bu çağrıya kayıtsız kalmadı ve ailenin evine ikna timlerini yönlendirdi. Anaokulu öğretmeni kadını telefonla da arayarak aşı olması için ikna etti.



'Aşı sorununu çözelim istiyoruz'

Koca yaptığı görüşmede, ''Siz de öğretmen olduğunuz için biliyorsunuz. Öğretmen arkadaşlarımızın bu ramazan döneminde bütün arkadaşların aşılarını tamamlayalım istiyoruz. Devamında ilkokul ve okul öncesinin eğitimini sürdürmekte ısrarlıyız. Aşı sorununu çözelim istiyoruz. Böyle de bir şey sorun olunca yaptırmamak için sorun olmamalı dedim, onun için rahatsız ettim.' ifadelerini kullandı.



Ekipler ev ev gezip aşının faydasını anlatacak

İkna timleri, aile hekimleri öncülüğünde aşı hakkı olup da yaptırmayanların evlerine giderek tavsiyede bulunacak. Aşılarını yaptırmayanlara neden aşı olmadıkları sorulacak. Çekincesi olanlara aşının koruyuculuğu ve önemi hakkında bilgi verilecek. Bu çalışmayla toplumda aşı yaptıranların oranının arttırılması hedefleniyor.