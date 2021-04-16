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İstanbul Emniyeti’nden Sedat Peker sergisi: Kılıç, tüfek, telsiz…

İstanbul polisi tarafından geçtiğimiz günlerde Sedat Peker ve grubuna yönelik operasyon düzenlendi. 63 şüpheliden 52'si enselendi. Baskınlarda ele geçirilen suç aletleri ise emniyette böyle sergilendi

Güncel / 16 Nisan 2021 Cuma 12:07
İstanbul Emniyeti’nden Sedat Peker sergisi: Kılıç, tüfek, telsiz…

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 9 Nisan'da firari olarak aranan Sedat Peker'in elebaşı olduğu organize suç örgütüne yönelik İstanbul merkezli 7 ilde operasyon düzenlendi.

Eş zamanlı baskınlarda yakalama kararı verilen 63 şüpheliden 52'si yakalandı.

Peker de dahil haklarında gözaltı kararı verilen firari 11 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürerken, 121 adrese yapılan baskınlarda ele geçirilen silah ve mühimmatların sergisi yapıldı.

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 9 Nisan'da İstanbul, Ankara, Hatay, Konya, Sakarya, Trabzon ve Kocaeli illerinde gerçekleştirilen operasyonlarda ele geçirilen 4'ü kurusıkı olmak üzere 20 tabanca, 9 şarjör, 3 av tüfeği, kılıç ve bıçaklardan oluşan delici ve kesici 54 alet, 2 balistik yelek, çeşitli çapta bin 270 mermi, 332 kartuş, 8 polis telsizi ve bir adet uzun namlulu silah dürbünü ile birlikte çok sayıda çek-senen sergisi yapıldı.

Öte yandan Sedat Peker'in de aralarında olduğu dokuz firari şüpheliyi yakalama çalışmalarının sürdüğü ifade edildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden 5'inin ifadelerinin ardından serbest kaldığı öğrenilirken, diğer 49 şüphelinin İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki yasal işlemleri devam ediyor.

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