İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan '128 Milyar Dolar' cevabı!

İletişim Başkanı Fahrettin Altun sosyal medya hesabından yaptığı son dakika açıklamasında “128 Milyar Dolar Kayıp” iftirasına karşı ısrarla hakikati söylemeye devam edeceğiz; 1.Kaybolan tek 1 kuruşumuz dahi yok. 2. Tüm işlemler ve rakamlar şeffaf bir şekilde ortadadır" ifadelerini kullandı.