Dehşete düşüren görüntüler! Seni öldürsem ceza almam!

Adana'da yaşandığı belirtilen darp olayını sosyal medya hesabı üzerinden paylaşan bir kullanıcı, annesi ve kendisinin 2 yıldır şiddete ve tehdide maruz kaldığını öne sürdü. Hayatlarından endişe ettiklerini belirtip, 'Lütfen bize yardım edin' notuyla paylaşılan görüntülerde saldırganın bir kadını dakikalarca darbettiği görüldü. Saldırgan, kendisini görüntüleyen kişiye, 'Çek, çek' diyerek kilitli kapıyı tekmeleyip, tükürerek küfürler ediyor. Görüntüyü çeken kişi, yanındaki bir başka kişiye, 'Aradın mı polisi?' diyerek sesleniyor. Bu anları izleyen bir çocuğun ise görüntülere yansıyan seslerde, 'Korkma, korkma' dediği duyuluyor.







Görüntülerde saldırganın, tekme ve tokat darbeleriyle saldırıp, yerde sürüdüğü kadına, 'Ben varya seni öldürsem de ceza yemem. Benim yiyeceğim ceza 3-5 ay haberin olsun. Her şeyi göze alıyorum ben. 5 sene de 10 sene de yatsam göze alıyorum' ifadeleri yer aldı.



'SENİ YOK EDECEĞİM'



Saldırgan, yere düşürdüğü kadını bir süre yerde tekmeledikten sonra görüntüyü çeken kişiye, 'Seni yok edeceğim. Çek, çek yaklaştır, makyaj yap. Benim sabah, öğle, akşam ekmeğimi yediniz nankörler' diyerek tükürdüğü de kaydedildi.



VALİLİKTEN AÇIKLAMA GELDİ!



Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Adana'da bir kişinin annesi ve kendisinin 2 yıldır şiddet ve tehdide maruz kaldığını öne sürerek darp görüntülerinin yer aldığı videoyu sosyal medyada paylaştığı anımsatıldı.



Açıklamada, şunlar kaydedildi:



'14 Nisan saat 17.55'te 155 Polis İhbar Hattı'na gelen ihbar üzerine emniyet güçlerimiz olay yerine intikal etmiş ve İran uyruklu müşteki şahıs olan G.A.A'yı olay yerinden alıp tedavi için Adana Şehir Hastanesine götürmüşlerdir. İlgili şahıs gözaltına alınmıştır. Müşteki şahıs G.A.A. verdiği ifadede resmi nikahlı eşi olan Z. Ç ile tartıştıklarını ve eşinin kendisine hakaret edip, darp ettiğini beyan etmiş eşinden davacı ve şikayetçi olmuştur. Bunun üzerine müşteki şahıs G.A.A. hakkında 'Önleyici Tedbir Kararı' uygulanmıştır. 14 Nisan'da gözaltına alınan şüpheli şahıs Z.Ç, 15 Nisan'da çıkarıldığı adli mercilerce tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir.



