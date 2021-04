Biontech'ten sevindiren haber! İşte antikor oranı...!!!

Kayseri Şehir Hastanesi Başhekim Yardımcısı Uzm. Dr. Esma Saatçi, tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgınına karşı geliştirilen Biontech aşısının, yüzde 97 oranında antikor oluşturduğunu açıkladı.



"BULAŞ RİSKİ OLMAMASI İÇİN HER TÜRLÜ TEDBİRİ ALDIK"



Uzm. Dr. Esma Saatçi, hastanelerinde Biontech aşısının devam ettiğini söyleyerek, "Sağlık Bakanlığımızın kurumumuza temin etmiş olduğu Biontech aşısı için eksi 80 santigrat derece dolaplar temin etmiş bulunmaktayız. Bu üretici firmanın önerileri doğrultusunda aşının son kullanma tarihine kadar kullanılabilmesi için gerekli şartları oluşturduk. Aşılarımızı vatandaşlarımıza uygulayabilmek için öncelikle bu aşıları oda sıcaklığında erittikten sonra sulandırıp gelen vatandaşlarımıza uyguluyoruz. Bunun için iki hemşire görevlendirdik. Herhangi bir zayi olmaması için gelen hastalarımızın sayısına göre azar azar sulandırma yapmaktadırlar. Bunun nedeni ise pandemiyi önlemek için aşının ne kadar gerekli olduğunu bildiğimizden dolayı tek doz aşının bile zayi olmaması için tek tek sayarak gelen hastalara göre aşıların uygulanması için böyle bir yöntem uyguluyoruz. Aşılama polikliniklerimiz sabah 09.00'dan akşam 24.00'e kadar 7 gün boyunca hizmet vermektedir. Fiziksel olarak büyük alanlar seçtiğimizden dolayı sosyal mesafe kurallarına uyarak herhangi bir bulaş riski olmaması için her türlü tedbiri almış bulunuyoruz" ifadelerini kullandı.



BİONTECH AŞISININ ANTİKOR OLUŞTURMA ORANI YÜZDE KAÇ?



Saatçi, "Vatandaşlarımız öncelikle 182'den veya E-nabız'dan randevu aldıktan sonra randevu saatinde kurumumuza gelmeleri gerekiyor. Burada aşı onay formu imzalamaları gerekiyor. Bu rutin bir uygulama. Daha sonra T.C. kimlik numaralarını kontrol edip gerçekten aşı için randevu alıp almadıklarını kontrol ediyoruz. O kişiler için sulandırdığımız aşıyı çıkartıp, herhangi bir şikayetinin olmadığını öğrendikten sonra aşılama uygulamamızı yapıyoruz.



Derhal sisteme düşüyor, E-nabız'dan kendilerinin aşılı olduklarını görebiliyorlar. En az 28 gün sonra ikinci doz aşı için randevu alabiliyorlar. Biontech aşısını gözlemlediğimiz kadarıyla yüzde 97 üzerinde antikor oluşturma özelliği var. Bu oldukça güvenilir olduğunu, antikor seviyesinin de yüksek olduğu için pandemiyi önlemede maske, mesafe, hijyen kurallarıyla birlikte aşılamanın da ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Bu pandemiyi el birliğiyle çözebilmemiz için, sayılarımızı aşağı doğru indirebilmemiz için sırası gelen her vatandaşı kurumumuza ve bağlı oldukları kurumlara bekliyoruz" şeklinde konuştu.



"ANTİKOR SEVİYEMİZİN YÜKSEK OLMASI GEREKİYOR"



Aşılanmanın önemine değinen Saatçi, "Bugüne kadar dünya üzerinde var olmayan bir virüs, 2019'dan itibaren dünya üzerinde var olmaya başladı. Bunun anlamı bugüne kadar insanların bu virüsle karşılaşmadıkları anlamına geliyor. Aşıya karşı dirençli olunabilmesi için ya bu hastalığı geçirmemiz gerekiyor ya da aşı olup antikor seviyemizin yüksek olması gerekiyor.



Bizim tabii ki istemediğimiz, vatandaşlarımızın hastalığı geçirip bu şekilde antikor geliştirmesidir. Hastalarımız aşı olduktan sonra antikor oluşturmasını istiyoruz. Bu toplum sağlığı açısından çok daha anlamlıdır. Çünkü hasta olduğumuzda hastalığı çok daha ağır geçirebiliyoruz ve hastalarımız vefat edebiliyor" dedi.