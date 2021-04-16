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Başkan Erdoğan'dan cuma namazı sonrası açıklama

Başkan Recep Tayyip Erdoğan gündeme dair değerlendirmelerde bulunuyor. Başkan Erdoğan, Yunan Dışişleri Bakanı'nın sözleriyle ilgili 'DIşişleri Bakanımız Dendias'ın davranışları karşısında ona haddini bildirdi' dedi. İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamaları...

Güncel / 16 Nisan 2021 Cuma 13:55
Başkan Erdoğan'dan cuma namazı sonrası açıklama

Başkan Recep Tayyip Erdoğan cuma namazı sonrası gündeme dair konularla ilgili açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları...

Başkan Erdoğan, Yunan Dışişleri Bakanı'nın küstah sözleriyle ilgili 'DIşişleri Bakanımız Dendias'ın davranışları karşısında ona haddini bildirdi. Daha yumuşak olamazdı' dedi.

Sayın bakanımızla görüşmeden önce ben kabul etmiştim görüşmemizde sıcak bir hava içerisinde görüştük. Ancak çok farklı bir noktaya kaydı. Dendias'ın tavrı karşısında haddini bildirdi. Gereken değerlendirmeyi yapmak suretiyle işi bitirmiş oldular. Türkiye-Yunanistan arasında başkalarını sokmayalım.

Sayın Patrikle görüşmeleriniz oldu bunlar bizim için olumlu yaklaşımlar. Bizim 150 bin soydaşımıza Yunanistan'da gerekli ilgi göstermiyorsunuz. Baş müftüyü kendiniz atıyorsunuz. Sizin buna Lozan'a göre hakkınız yok.

KILIÇDAROĞLU'NA CEVAP!

Sayın Kılıçdaoğlu'nu tanımışsınızdır, Öncekinde farklı şimdikinde farklı. Çiftçimin elinde soğan patates kaldıysa ve çeltik konusunda sorun vardı. Toprak Mahsülleri ofisi ile telefon görüşmesi yaptım. Başkan işi uzatmayalım. Bunların hepsi neyse en uygun fiyat neyse ellerinden alacaksınız, çeltik ellerinde kalması. Patates ve soğanı da alacağız.

KKTC'DEKİ KUR'AN KURSU KARARI!

"KKTC'de Kur'an-ı Kerim öğretiminde yetki tartışması) Anayasa Mahkemesi Başkanının yapmış olduğu bu açıklamayı kabul etmemiz mümkün değil."

"Kuzey Kıbrıs bir Fransa dğeildir. Türkiye'de uygulamalr neyse uygulama safhasına geçmelidir. Oradaki bazı sendikalarına ttığı adımları bizim kabul etmemiz mümkün değildir. Anayasa Mahkemesi Başkanı bu yanlıştan dönmelidir. Nizim atacağımız adımlar farklı olacaktır."

KANAL İSTANBUL AÇIKLAMASI

Muhalefetin işi gücü bu ülkeden hayırlı bir işin yapılmasının engellemek. Kanal üzerinden geçen köprülerin hayata geçmesi üzerine çalışıyoruz. Haziranda ilk köprünün adımını atacağız.

İSRAİL'E TEPKİ!

"(Gazze'ye yönelik saldırı) İsrail'in maalesef Müslümanlara karşı tavrının çok açık, net bir göstergesidir."

Recep Tayyip Erdoğan

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