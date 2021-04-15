Yıldırım Akbulut son yolculuğuna uğurlanıyor!

Dün hayatını kaybeden Eski Başbakan Yıldırım Akbulut için Ankara'da bugün cenaze töreni düzenlendi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan da törene katılırken kısa bir konuşma yaptı. Akbulut'a rahmet dileyen Erdoğan "Başarılı çalışmalarıyla anılacak Yıldırım Akbulut beye rahmet diliyor, yakınlarına milletimize baş sağlığı diliyorum. Rabbim cenetiyle, cemaliyle müşerref kılsın" dedi.



BAŞKAN ERDOĞAN'DAN ANMA



Başkan Recep Tayyip Erdoğan Akbulut'a veda ettiği açıklamasında "Eski Başbakan ve TBMM Başkanımız, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi, değerli devlet adamı Yıldırım Akbulut'un vefatı bizleri derinden üzdü. Merhum Yıldırım Bey'e Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve milletimize başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun" dedi.



DEVLET MEZARLIĞINA DEFNEDİLECEK



Akbulut'un naaşı Erdoğan'ın konuşmasının ardından devlet mezarlığına defnedilmek üzere araca alındı.

