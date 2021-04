Sağlık Bakanlığı'ndan koronavirüs genelgesi!

Sağlık Bakanlığı, 81 il valiliğine personel işlemleri hakkında "esnek mesai ve idari izin" genelgesi gönderdi.



Sağlık Bakanlığı, 81 il valiliğine Sağlık Bakanı Fahrettin Koca imzasıyla "Personel İşlemleri" hakkında genelge gönderdi. İzinlerin durdurulduğu genelgeye göre istifa ve emeklilik başvuruları kabul edilmeyecek. Sağlık Bakanlığının 81 il valiliklerine gönderdiği genelgede şunlar kaydedildi:

"Cumhurbaşkanlığımızca, 14/04/2021 tarihli ve 31454 say1h Resmi Gazete' de yayımlanan; Covid-19 Kapsamda Kamu Çalışanlarına Yönelik Tedbirler konulu 2021/8 sayılı Genelge ile Covid-19 salgının ülkemizde yayılımının en aza indirilmesi amacıyla, bu salgınla mücadeleyi ve salgının etkilerinin azaltılmasına yönelik faaliyetleri zafiyete uğratmama ve kamu hizmetlerini aksatmama şartıyla düzenlemeler yapılarak uygulamaya konulmuştur.



Bilahare Bakanlığımızın başvurusu üzerine, Bakanlığımıza Cumhurbaşkanlığı idari işler Başkanlığının 14.04.2021tarih ve16135 sayılı yazıları ile bahse konu Genelgede yer alan hususlardan farklı olarak Bakanlığımız çalışanları hakkında düzenleme yapılmasına müsaade edilmiştir.

Gelinen süreçte; kamu sağlık hizmetinin kesintisiz, etkin, salgının yayılımının önlenmesi ve salgınla mücadelede her alanda yeterli sayıda ve mücadelede tecrübe kazanmış personel eliyle yürütülebilmesi teminen Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatında görevli bütün personele yönelik olarak Cumhurbaşkanlığımızın 2021/8 sayılı Genelgelerine ve Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığının mezkur yazıları çerçevesinde aşağıdaki dizinlemelerin yapılması ihtiyacı hasıl olmuştur.



1-Çalıştırılma biçimine bakılmaksızın, Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatında çalışan personele yönelik olarak uygulanacak esnek çalışma yöntemi ile ilgili usul ve esaslar;

Bakanlık Merkez Teşkilatınca birim amirlerince,

Bakanlığımızla ilgili ve bağlı kuruluşlarda, kuruluşun en üst amirince,

İllerde il Sağlık Müdürü, İlçelerde, il Sağlık Müdürleri ile istişare etmek suretiyle İlçe Sağlık Müdürü/Toplum Sağlık Merkezi Başkanı ve sağlık tesislerinde ise Başhekimliklerce belirlenebilecektir.



2- Covıd-19 hastalığı için sadece risk grubunda olan kanser hastalan ve organ nakli olanların durumları; Bakanlık Merkez Teşkilatında birim amirlerince, Bakanlığın ilgili ve bağlı kuruluşlarında, kuruluşun en üst amirince, illerde il sağlık müdürü, ilçelerde il sağlık müdürleri ile istişare etmek suretiyle ilçe sağlık müdürü/toplum sağlık merkezi başkanı ve sağlık tesislerinde ise başhekimliklerce değerlendirilerek idari izinli sayılıp sayılmayacaklarına karar verilecektir.



3- Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatımda görev yapan hamile personele, hamileliğinin 24 üncü haftasından 32. haftasına kadar olan süre içerisinde idari izin verilecektir.



4- Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatlarında çalışıp da engelli olduğunu belgeleyen personele statülerine bakılmaksızın idari izin verilmesi cihetine gidilecektir.



5- Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatlarında çalışıp süt izni kullanmakta olan personel idari izinli kapsamında değerlendirilmeyecek olup ilgili mevzuatında belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde süt izni hakkını kullanmaya devam edeceklerdir.



6- Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatında ve 10 yaş ve altı çocuğu olan kadın çalışanlar idari izinli kapsamda değerlendirilmeyecektir.



7- Personelin her ne sebeple olursa olsun görevinden çekilme (istifa) talepleri kabul edilmeyecektir.



8- Kamu sağlık hizmetinde ihtiyaç duyulan durumlarda Bakanlığımızca zorunlu olarak iller arası geçici görevlendirilen (re' sen) personelin derhal ayrılışının yapılarak görevlendirildiği yere gitmesi sağlanacaktır.



9- Çalışma saatlerine ilişkin olarak mevcut uygulamalara devam edilecek olup, merkez ve taşra teşkilatlarımızda sağlık hizmetinin sunulduğu yerlerde çalışma saatleri hususunda mevcut uygulamanın dışında herhangi bir değişiklik yapılmayacaktır.



10- Sağlık Hizmetinin sunumunda artan acil bir ihtiyaç olması halinde, idari izinli sayılan personelin mezkur izinlerinin sonlandırılıp görevlerine dönmelerinin sağlanmasına ilişkin olarak kurum amirlerine yetki verilmiştir. Bu kapsamdaki çalışanlar, amirlerinin izni dışında görev mahallinden ayılmayacak ve hizmetine ihtiyaç duyulanlar görevlerine döneceklerdir.



11- Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatımda çalışan bütün personelin bu süreçte maske kullanması, çalışma mekanları, yemekhane, servisler ve sosyal alanlarda gerekli mesafenin ayarlanması, bu mahaller ile kamuda kullanılan araçlarda dezenfekte işleminin yapılması hususunda kurum amirlerince gerekli tedbirler anacaktır.



12- İdari izinli sayılanlar fiilen göreve gelmedikleri sure zarfında idari izinli ve istihdamlarına esas görevlerini fiilen yerine getirmiş sayılacaklardır. Söz konusu çalışanların mali ve sosyal hak ve yardımları ile diğer özlük haklan saklı olup hizmetin yürütülmesi açısından sorumlulukları görev yerinde çalışanlar ile eşittir."



