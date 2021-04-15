USD (Alış - Satış) : 8,07 - 8,09 EURO (Alış - Satış) : 9,66 - 9,67

Osman Nuri Kabaktepe sordu! İBB bu paraları nereye harcadı?

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yönetimine belediye bütçesini, merkezi hükümetten gelen bütçeyi ve borçlanma ile alınan kaynakları nerede harcadıklarını sordu. ‘Engelleniyoruz’ mazeretine karşılık hükümetten bütçe kesintisi olmadığını, İBB Meclisi’nde de borçlanma taleplerinin kabul edildiğini hatırlatan Kabaktepe, “İBB'nin iştirakleri dahil toplam bütçesi 75,5 milyar TL. Hükümetten gelenle birlikte 93 milyar TL. İBB'nin 2 yılda borçlanması 19 milyar TL. Bu sene ona 9 milyar TL daha eklenecek. Peki, bu kadar parayı atmadığınız temellere mi, yoksa reklam filmlerine mi harcadınız?” dedi.

Güncel / 15 Nisan 2021 Perşembe 13:22
Osman Nuri Kabaktepe sordu! İBB bu paraları nereye harcadı?

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, 2 yıla yaklaşan görev sürecinde İBB yönetiminin projelendirilip hayata geçirdiği tek bir eserin dahi olmadığına dikkat çekti. Bugüne kadar AK Parti döneminde yapılmış projelerin yeniden açılışını yapmaktan ve büyük ölçüde tamamlanan hizmetlerin kurdelesini kesmekten öte bir faaliyetin olmadığını vurgulayan Kabaktepe, belediye kaynaklarının nerelere harcandığının merak konusu olduğuna vurgu yaptı.

9 MİLYAR TL DAHA BORÇLANACAK

İBB'nin iştirakleri dahil toplam bütçesi 75,5 milyar TL. Merkezi hükümetten 15,5 milyar TL beklenmesine rağmen gerçekleşen rakam 17,5 milyar TL. İBB yönetimi ise son 2 yılda toplam 19 milyar TL borçlandı. Bu sene içerisinde de 9 milyar TL daha borçlanmayı hedefliyor.

'KAYNAKLARI TEMEL ATMAMA TÖRENLERİNE Mİ GİTTİ?'

İBB yönetiminin bugüne kadar eline geçen kaynakları nerelerde harcadığına dikkat çeken Osman Nuri Kabaktepe, 2 yıla yaklaşan görev sürecinde projelendirilip hayata geçirilen 1 tane eserin dahi bulunup bulunmadığını sordu. 'İBB'nin kaynakları reklam filmlerine mi yatırıldı' diyen Kabaktepe, İBB'nin iştirakleri dahil toplam bütçesi 75,5 milyar TL. Hükümetten gelenle birlikte 93 milyar TL. İBB'nin 2 yılda borçlanması 19 milyar TL. Bu sene ona 9 milyar TL daha eklenecek. Peki, bu kadar parayı atmadığınız temellere mi, yoksa reklam filmlerine mi harcadınız?" şeklinde soru yöneltti.

İBB'nin iştirakleri dahil toplam bütçesi 75,5 milyar TL. Hükümetten gelenle birlikte 93 milyar TL.

İBB'nin 2 yılda borçlanması 19 milyar TL. Bu sene ona 9 milyar TL daha eklenecek.

Peki, bu kadar parayı atmadığınız temellere mi, yoksa reklam filmlerine mi harcadınız?

Ak Parti

loading...

YAZARLARTAMAMI
Eda Doğan

5-11 Nisan Haftalık Burç Yorumları

Eda Doğan
Mehmet Orhan

ABD YUNANİSTAN’I NİYE ÖPÜYOR?

Mehmet Orhan
Kürşad Berkkan

PAPA’NIN IRAK’TA SABİ CEMAATİNE VERDİĞİ GİZEMLİ KİTAP : SİDRA

Kürşad Berkkan
Kemalettin İsaoğlu

CEMAL KAŞIKÇI SUİKASTI

Kemalettin İsaoğlu
TÜRKER AKINCI

84 Ve 94 Ruhları...

TÜRKER AKINCI
Ümit ÖZDEMİR

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ VE AZİZ VALENTİNE'NİN BİLİNMEYEN HİKAYESİ

Ümit ÖZDEMİR
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Av. Arb. Selçuk ENER

İŞÇİNİN İKİNCİ BİR İŞTE ÇALIŞMASI, İŞVERENE HAKLI FESİH İMKANI TANIR MI?

Av. Arb. Selçuk ENER
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement