Osman Nuri Kabaktepe sordu! İBB bu paraları nereye harcadı?

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, 2 yıla yaklaşan görev sürecinde İBB yönetiminin projelendirilip hayata geçirdiği tek bir eserin dahi olmadığına dikkat çekti. Bugüne kadar AK Parti döneminde yapılmış projelerin yeniden açılışını yapmaktan ve büyük ölçüde tamamlanan hizmetlerin kurdelesini kesmekten öte bir faaliyetin olmadığını vurgulayan Kabaktepe, belediye kaynaklarının nerelere harcandığının merak konusu olduğuna vurgu yaptı.



9 MİLYAR TL DAHA BORÇLANACAK



İBB'nin iştirakleri dahil toplam bütçesi 75,5 milyar TL. Merkezi hükümetten 15,5 milyar TL beklenmesine rağmen gerçekleşen rakam 17,5 milyar TL. İBB yönetimi ise son 2 yılda toplam 19 milyar TL borçlandı. Bu sene içerisinde de 9 milyar TL daha borçlanmayı hedefliyor.



'KAYNAKLARI TEMEL ATMAMA TÖRENLERİNE Mİ GİTTİ?'



İBB yönetiminin bugüne kadar eline geçen kaynakları nerelerde harcadığına dikkat çeken Osman Nuri Kabaktepe, 2 yıla yaklaşan görev sürecinde projelendirilip hayata geçirilen 1 tane eserin dahi bulunup bulunmadığını sordu. 'İBB'nin kaynakları reklam filmlerine mi yatırıldı' diyen Kabaktepe, İBB'nin iştirakleri dahil toplam bütçesi 75,5 milyar TL. Hükümetten gelenle birlikte 93 milyar TL. İBB'nin 2 yılda borçlanması 19 milyar TL. Bu sene ona 9 milyar TL daha eklenecek. Peki, bu kadar parayı atmadığınız temellere mi, yoksa reklam filmlerine mi harcadınız?" şeklinde soru yöneltti.



İBB'nin iştirakleri dahil toplam bütçesi 75,5 milyar TL. Hükümetten gelenle birlikte 93 milyar TL.



İBB'nin 2 yılda borçlanması 19 milyar TL. Bu sene ona 9 milyar TL daha eklenecek.



Peki, bu kadar parayı atmadığınız temellere mi, yoksa reklam filmlerine mi harcadınız?