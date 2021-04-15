Meteoroloji o bölgeleri uyardı! Bugün sağanak bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, bugün yurtta hava genellikle parçalı bulutlu olacak.



Marmara, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Göller Yöresi ile Ege ve İç Anadolu'nun kuzey, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğu kesimlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak öngörülüyor.



Hava sıcaklığının mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.



YURT GENELİNDE HAVA DURUMU ŞÖYLE:



İSTANBUL °C, 14°C



Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde Avrupa Yakası, öğle saatlerinden sonra il geneli sağanak yağışlı



İZMİR °C, 21°C



Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı



ANTALYA °C, 19°C



Parçalı bulutlu



ANKARA °C, 18°C



Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey kesimleri kısa süreli yerel sağanak yağışlı



ARTVİN °C, 18°C



Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı