Merkez Bankası faiz kararı açıklandı! Piyasalar merakla bekliyordu

Merkez Bankası (TCMB) Nisan ayı faiz kararı için toplantısını gerçekleştirdi. Şahap Kavcıoğlu başkanlığında ilk toplantısını gerçekleştiren Para Politikası Kurulu (PPK) politika faizinde değişikliğe gitmedi.



EKONOMİSTLERİN DE BEKLENTİSİ POLİTİKA FAİZİNİN SABİT BIRAKILACAĞI YÖNÜNDEYDİ



AA'nın ekonomistlerle gerçekleştirilen PPK toplantısına yönelik piyasa beklenti anketi, 20 kişilik katılım ile sonuçlandı.Buna göre, ankete katılan ekonomistlerin 19'u politika faizinde değişiklik yapılmayacağını öngördü. Ekonomistlerden 1'i ise politika faizinin 100 puanlık artırımla yüzde 20'ye çıkarılmasını bekliyordu.



Geçen ayki PPK toplantısında politika faizi 200 baz puan artırılarak yüzde 17'den yüzde 19'a yükseltilmişti.