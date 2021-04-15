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Merkez Bankası faiz kararı açıklandı! Piyasalar merakla bekliyordu

Merkez Bankası faiz kararı için toplandı. TCMB, Para Politikası Kurulu (PPK) Nisan 2021 toplantısı Şahap Kavcıoğlu başkanlığında gerçekleşti. Toplantının ardından Merkez Bankası faiz kararı belli oldu. TCMB, beklentilere paralel politika faizini yüzde 19’da sabit bıraktı. Kararın ardından Merkez, faiz karar metnini yayınlayarak piyasalar için önemli mesajlar verdi.

Ekonomi / 15 Nisan 2021 Perşembe 14:00
Merkez Bankası faiz kararı açıklandı! Piyasalar merakla bekliyordu

Merkez Bankası (TCMB) Nisan ayı faiz kararı için toplantısını gerçekleştirdi. Şahap Kavcıoğlu başkanlığında ilk toplantısını gerçekleştiren Para Politikası Kurulu (PPK) politika faizinde değişikliğe gitmedi.

EKONOMİSTLERİN DE BEKLENTİSİ POLİTİKA FAİZİNİN SABİT BIRAKILACAĞI YÖNÜNDEYDİ

AA'nın ekonomistlerle gerçekleştirilen PPK toplantısına yönelik piyasa beklenti anketi, 20 kişilik katılım ile sonuçlandı.Buna göre, ankete katılan ekonomistlerin 19'u politika faizinde değişiklik yapılmayacağını öngördü. Ekonomistlerden 1'i ise politika faizinin 100 puanlık artırımla yüzde 20'ye çıkarılmasını bekliyordu.

Geçen ayki PPK toplantısında politika faizi 200 baz puan artırılarak yüzde 17'den yüzde 19'a yükseltilmişti.

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