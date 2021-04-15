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Kentte korkutan artış sonrası harekete geçildi!

Sağlık Bakanlığı'nın yayınladığı haritada Çanakkale haftalık vaka sayısında Türkiye'de üçüncü sıraya yükseldi. Artan vaka sayılarının ardından kentte yeni önlemler alındı. İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, kentteki sahil bantlarının ve bazı parkların kapanmasına karar verdi. Park ve bahçelerin kapıları kapatıldı, kordon boyuna girişler de konulan demir bariyerlerle önlendi.

Güncel / 15 Nisan 2021 Perşembe 18:13
Kentte korkutan artış sonrası harekete geçildi!

Türkiye'nin risk haritasında 'çok yüksek risk' ile 'kırmızı' kategoride yer alan Çanakkale'de, 100 bin nüfusta görülen vaka sayısı 3-9 Nisan tarihleri arasında 797,34'ye yükseldi. Bu sonuçlara göre Çanakkale haftalık vaka sayısıyla Türkiye'de üçüncü sırada yer aldı. Çanakkale'de vaka sayısı 8 Şubat'tan bu yana 21 kat artmış oldu.

SAHİL BANDI VE BAZI PARKLAR KAPATILDI

Kentte vaka sayılarının çok yüksek seyretmesinde insanların temasının büyük rol oynadığını gerekçe gösteren İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, ek koronavirüs tedbirleri aldı. Buna göre; Çanakkale merkezi, Kepez beldesi ile Güzelyalı ve Dardanos sahil bantları ile park ve bahçeler, yoğunluğu önlemek için 17 Mayıs günü saat 05.00'e kadar vatandaş girişlerine kapatıldı. Kapılara bilgilendirici afiş asıldı. Kordon boyuna da polis bariyerleri dizilerek vatandaşların girişi önlendi. Polis ekipleri, yasaktan haberi olmayıp kordon boyunda yürüyen vatandaşları da bilgilendirdi.

Kapatılan alanlar arasında vatandaşların yoğun olarak bulundukları Halk Bahçesi, Özgürlük Parkı, İskele Meydanı, kordon boyu ve yeni kordon bulunuyor.

DAHA ÖNCE DE KENTE GELENLER İÇİN 10 GÜN İZOLE EDİLMELERİ KARARI ALINMIŞTI

Çanakkale'de Nisan ayının ilk haftasında alınan kararla halk pazarında yalnızca sebze ve meyve tezgahları kurulmuştu. Kolluk kuvvetlerinin açık alanlarda HES kodu sorgulaması yapması ve şehir dışından gelen misafirlerin geldikleri evlerde 10 gün süreyle izole olmaları da kararlaştırılmıştı.

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