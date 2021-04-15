Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ve mevkidaşı Dendias'tan ortak açıklama!

Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları şu şekilde:



"Komşu ve müttefik arasında yapıcı diyalog ile çözüleceğine inanıyoruz. Sorunlara 3. taraflar arasında çözüm aramak doğru değildir. Bugünkü görüşmede ikili ilişkilerimizi tüm boyutlarıyla ele aldı. Bugün ege ve Akdeniz'deki sorunlarımızı da samimi şekilde değerlendirdi. Evet görüş ayrılıklarımız var ama sürecin yeniden başlaması önemli. Doğu Akdeniz'de biz her zaman hakça paylaşımdan yana olduk. O yüzden Recep Tayyip Erdoğan AB'ye birçok öneride bulundu.



Tiari ve ekonomik ilişkilerimize iki komşu ülke olarak önem veriyoruz. Atılabilecek adımları ele aldık. Uçak seferlerinin başlamasını önemli buluyoruz, aynı zamanda sınır kapılarının açılması da iki ülke için önemlidir. Tır şoförlerimizin son zamanlarda yaşadığı sıkıntıları bugün Dendias ve heyetine aktarma imkanımız oldu.



"TERÖRLE MÜCADELEDE DAHA ETKİN İŞBİRLİĞİ İSTİYORUZ"



Terörle mücadele konusunu da samimi şekilde ele aldık. Terörle mücadelede daha etkin bir işbirliği görmek istiyoruz. Özellikle FETÖ, PKK, DHKP-C gibi örgütlerle mücadelemizde daha etkin bir iş birliği görmek arzusundayız. Yasa dışı göç konusu hem Yunanistan'ın hem de Avrupa'yı ilgilendiren sorun. Bu sorun önümüzdeki yıllarda da devam edecek gibi görülüyor.



"LİDERLERİMİZİN DE BİR ARAYA GELMESİNİ İSTİYORUZ"



Yunanistan ile ilişkilerimizi geliştirmek istiyoruz. neler yapabileceğimizi görüştük. Bizim karşılıklı ziyaretlerimizden sonra liderlerimizin de bir araya gelmesini istiyoruz. Diyalog kanallarının sürekli olarak açık tutulması ve var olan anlaşmazlıkların çatışam ve gerginlikle değil diyalogla çözülmesi için bu ziyareti önemli buluyoruz"



Dendias'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:



"Öncelikle Başkan sayın Erdoğan'a ve eski dostum sana teşekkür etmek istiyorum. Bugün gerçekleştirdiğimiz görüşmeyi açık ve samimi ortamda gerçekleştirdik. son derece verimliydi ve yakınlaşma olan tüm konularda ve uzlaşamadığımız tüm konuları masaya yatırdık.



İki ülke arasında iletişim kanallarının açık tutulması önemli. Ülkelerimizin üye oldukları NATO ve BM kuralları çerçevesinde de bunu sürdürmeliyiz. İstikşafi görüşmelerin başlamasını iki ülke dışişleri bakanlarının arasındaki görüşmelerin başlamasını memnuniyetle karşılıyorum.



Bugün birçok konuya değindik ve Çavuşoğlu ile mutabık kaldık. Bu çerçevede ümit ediyoruz ki geçmiş yıllarda var olan ekonomi işbirliğimizi daha ileriye götürebiliriz. Aramızdaki ekonomik iş birliğini de geliştirerek ilişkileri iyi yöne çekebiliriz ve son 20 aydır devam eden olumsuz havayı kaldırabiliriz.



Ortamı geren söylemlerden uzak durmalıyız. İlişikiyi geliştirmekteki koşul odur. Son zamanlardaki eylemler güven ortamı oluşturmada engel teşkil ediyor.



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