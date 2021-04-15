CHP’li eski vekil Çetin Soysal canlı yayında kriz geçirdi

CHP 23'üncü Dönem Milletvekili Çetin Soysal, Hande Aydemir'in sunduğu “Gün Biterken” programına katıldı.



Gündemin değerlendirildiği programda konu, siyasette döviz rezervleri tartışmasına geldi.



Bu sırada söz alan Çetin Soysal, “Öyle olmuyor, yukarıya gitmeye devam etti. Yani, halkımızı aldatamayız. Maalesef aldatılan bir yaklaşımla” dedikten sonra elini kalbinin üzerine götürdü.



“İYİ DEĞİLİM”

Hande Aydemir'in “İyi misiniz?” diye sorduğu Soysal, “Yok yok, iyi değilim.” dedi ve masanın üzerindeki gözlüğünü takıp, kalkmaya çalıştı.



Bu anlar canlı yayına anbean yansırken, Hande Aydemir hemen reklama gitti.



HEMEN HASTANEYE KALDIRILDI

Reklam arasında Çetin Soysal'a gerekli müdahalenin yapıldığı ve hemen hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.



Soysal'ın kalp krizi geçirdiği belirtilirken, sağlık durumunun iyiye gittiği aktarıldı.